El anuncio de La Tele para el Mundial: el equipo, el récord de Kesman y la figura del canal en la cobertura

Ya llegó el último ciclista y el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. A menos de dos meses del arranque, será 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, Canal 12 presentó su cobertura y anunció el plantel que viajará.

En un salón de fiestas con juegos y temática futbolera, La Tele hizo el anuncio oficial de la cobertura para la Copa del Mundo, y además de anunciar los periodistas que viajarán a América del norte, se anunció el regreso de un ciclo que tendrá una conocida figura como conductora.

“Para nosotros no es un mundial más”, resumió Mateo Cardoso, gerente general del canal. La frase no fue casual: en la delegación aparece un nombre que ya es parte de la historia de las transmisiones deportivas en Uruguay. Alberto Kesman viajará a su 13ª Copa del Mundo. Es el periodista uruguayo en actividad que más veces ha cubierto el Mundial.

Además de los anuncios se proyectó una animación promocional que convierte a los periodistas en muñecos. Una vez finalizada la promo, Kesman pidió el micrófono: “Quiero agradecer a quien hizo esto, porque me hizo como 30 años más joven”, generando risas y aplausos.

A su lado estará un equipo amplio que combina experiencia y caras conocidas: Federico Buysán, Rodrigo Romano, Diego Muñoz y Diego Rochi viajarán a la cobertura internacional, mientras que Alejandro Figueredo se suma como locatario. En Montevideo quedarán Diego Jokas, Nadia Fumeiro y Leo Díaz, sosteniendo la sección deportiva en Desayunos Informales y Telemundo.

La propuesta no se limita a los días de partidos. Canal 12 anunció una cobertura transversal, con presencia en toda la programación, acceso a la zona mixta, conferencias de prensa y las jugadas y los goles de los 104 encuentros del torneo. A eso se suman cuatro programas que apuntan a distintos públicos y momentos del día.

Entre ellos, uno que ya tiene nombre propio: el regreso de La otra cara del mundial, que esta vez estará conducido por Lucía Rodríguez. La comediante y figura de Desayunos informales aportará una mirada distinta, lejos del análisis táctico.

“Para hablar de fútbol están los especialistas. Yo voy a mostrar la fiesta, lo que pasa alrededor, cómo lo viven los hinchas”, dijo a El País. El programa saldrá en vivo de lunes a viernes por la noche y buscará capturar el pulso de las ciudades sedes, con una lógica más cercana al viaje que a la crónica deportiva.

Alberto Kesman y Lucía Rodríguez serán parte del equipo que cubra el Mundial 2026. Foto: Gentileza Teledoce.

Rodríguez, que define su rol como el de una “enviada del pueblo”, asume el desafío con entusiasmo —y algo de humor—: “No puedo creer que voy a trabajar viajando. Que nadie se entere que mi trabajo es divertido”, bromeó. Incluso bromeó con la posibilidad de un romance mundialista: “Quién te dice que me vuelvo botinera. Nunca se sabe”.

Del otro lado del mostrador está Kesman, con décadas de oficio y anécdotas acumuladas. “En un mundial pasan cosas contables y otras no contables, pero todas son experiencias que te quedan para siempre”, dijo a El País. Y enseguida ilustró con un recuerdo del mundial de Sudáfrica 2010.

"En Puerto Elizabeth, llego al hotel y no tengo habitación. De repente veo al dueño, tiene la nariz toda colorada y le digo, '¿te gusta el whisky?' y dice, 'yes' Le digo, 'vamos a tomar un whisky'. Nos tomamos unos cuantos, conseguí el lugar y pude dormir en el hotel", comentó entre risas.

Más allá del color, el “Mariscal” subrayó lo esencial: el trabajo. “Vamos a estar en todos los partidos de Uruguay, transmitir más de 50 encuentros y cubrir todo desde todos los lugares”, aseguró.

Escenario para anunciar al equipo de La Tele para la cobertura del Mundial 2026. Foto: Gentileza Teledoce.

Federico Buysán, que suma ocho Copas del Mundo, coincidió en esa lógica de rutina intensiva. “Arrancamos temprano y terminamos tarde. Es una carga linda, pero cuando vas a un mundial, vas a laburar”, dijo. Además de sus salidas para el canal, tendrá participación en radio, DirecTV y encabezará El diario de la copa, uno de los espacios de análisis que se emitirá sábados y domingos después de Telemundo central.

Para el periodista, el Mundial tiene además un efecto que trasciende la pantalla: “Son días en los que desaparecen las diferencias. No importa de qué cuadro seas ni la política. Estamos todos con la energía puesta para el mismo lado”.

La cobertura comenzará el 30 de mayo con programas especiales semanales y entrará en régimen diario desde el 8 de junio, con el inicio del mundial. Habrá debate los fines de semana pegado a Telemundo central y emisiones nocturnas durante la semana, en una grilla que buscará acompañar el pulso del torneo.