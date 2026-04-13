Nicolás Batalla se ausenta dos meses de "Desayunos informales": el motivo y quién lo reemplaza en Canal 12

Las mañanas de Canal 12 tienen novedades: una ausencia en la conducción de la primera mañana de Desayunos Informales. En los últimos días, el ciclo estuvo al frente de Diego Zas —quien se sumó a fines del año pasado tras la salida de Ana Matyszczyk—, junto a Paula Scorza, integrante de la mesa desde hace varias temporadas, además de periodistas rotativos.

Este lunes, el programa comenzó con el anuncio de que una periodista de la casa asumirá la conducción durante las próximas semanas, debido a la ausencia de Nicolás Batalla, una de las caras más reconocibles del segmento matutino.

Batalla, que proviene de la producción radial (fue parte de Fácil desviarse junto a Zas y Juanchi Hounie, y hoy integra el plantel de Aire rico), se integró al ciclo en 2020 y desde entonces lidera el magazine con un perfil marcadamente periodístico. Bajo su conducción, el espacio reforzó su apuesta por entrevistas a dirigentes políticos, analistas y referentes sociales, con foco en la agenda nacional y el debate de actualidad.

El motivo de su ausencia es su licencia por paternidad: “finalmente”, bromearon al aire sus compañeros, fue padre, en un comentario que buscó explicar de forma distendida el cambio momentáneo en la conducción.

También este lunes se confirmó que la periodista Mariana Rethen se suma a la conducción durante ese período. Rethen integra el informativo Telemundo, donde cubre asuntos internacionales.

En 2023 fue enviada a cubrir la guerra en Ucrania, donde permaneció durante 15 días reportando desde distintos puntos del país. A su regreso, contó a Sábado Show que vivió “una tensión permanente” y que tardó apenas tres segundos en decidir el viaje.

Según relató, en cuestión de horas ya estaba rumbo a la zona de conflicto: avión, tren y ómnibus, en un trayecto de 48 horas hasta ingresar a Ucrania, desde donde informó a diario para el noticiero.