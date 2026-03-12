Kesman recordó el increíble gesto que tuvo Maradona con él y por qué pasó 10 años sin hablarse con un futbolista

Un recuerdo imborrable con Diego Maradona volvió a aparecer en la memoria de Alberto Kesman. El histórico relator uruguayo lo contó en una extensa charla en el programa de radio La mañana del fútbol, de El Espectador Deportes, conducido por Federico Buysan.

El “Mariscal”, que lleva 54 años en Radio Universal y se encamina a cubrir su Mundial número 13, repasó una increíble anécdota que vivió con el astro argentino durante la Copa América 1989 disputada en Brasil.

Según contó en este divertido mano a mano, en aquella época no existían las conferencias de prensa tal como se conocen hoy. Los jugadores importantes se ubicaban en un punto determinado del hotel y los periodistas iban pasando de a uno para hacer preguntas.

“Con Maradona éramos unos 60 periodistas esperando en el bar del hotel”, recordó. Cuando finalmente se abrió el acceso para la prensa, el propio futbolista salió a buscar al que debía arrancar. “Maradona abre la puerta y dice: ‘Canal 12, Telemundo’. Y yo era el primero”, relató Kesman.

Kesman entró con la idea de hacer una entrevista breve, consciente de la cantidad de colegas que aguardaban afuera.“Le dije: ‘Diego, no le voy a ocupar mucho tiempo. Le voy a robar cinco minutos porque acá hay 60 periodistas esperando’. Y me preguntó: ‘¿De dónde sos?’. Le dije: ‘De Uruguay’. Entonces me respondió: ‘Quedate el rato que quieras, que estos esperen’”.

Lo que iba a ser una charla corta terminó convirtiéndose en una entrevista de más de media hora. “Me contó la historia de su vida, de su matrimonio, de sus hijas y también de su carrera futbolística. Está grabada en el canal”, recordó el relator.

Incluso, en medio de la charla, el propio Maradona tuvo un gesto increíble con el uruguayo y le dijo entre risas: ‘¿Me permitís que te abrace? Porque salí campeón del mundo’”. Además, cerró la nota enviando un saludo a todos los uruguayos y diciendo que hacía mucho que no venía a Uruguay le gustaría volver.

Durante la entrevista radial también se habló del vínculo entre periodistas y futbolistas. Kesman aseguró que nunca condicionó sus opiniones por amistad y recordó una situación incómoda con un jugador tras una crítica.

“Fui a una práctica de un equipo, voy a saludar a un jugador y me dice: ‘¿Qué me saludás si después me matás?’. Y le contesté: ‘¿Para saludarte tengo que hablar bien de vos futbolísticamente? Porque si es así no te saludo más’”, repasó.

En otro momento, Buysan le recordó un episodio en el que incluso llegó a irse a las manos con un futbolista de nombre Rodolfo durante una Copa Libertadores. Kesman confirmó la historia, aunque evitó revelar el nombre del protagonista.

“Sí, con uno. Estuvimos diez años sin hablarnos, pero hoy tenemos buena relación”, dijo entre risas, antes de agregar una frase que desató carcajadas en el estudio: “Cobré”.

Sobre el final de la charla, el relator también dedicó palabras de reconocimiento a colegas que ya no están. A Ariel Del Bono lo definió como “un maestro de maestros”, mientras que recordó a Enrique Yanuzzi como un hermano con quien formó una dupla inigualable en radio.

Por último, evocó a Julio César Gard, a quien describió como “un crack de la información, fanático, vocacional y honesto”. "Con o sin razón, m

oría con la de él", cerró.