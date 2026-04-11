Federico Buysan: la pelea al aire con Marixa Balli, el robo a mano armada que vivió y sus años de kiosquero

Pudo haber sido futbolista —fue goleador en el Lawn Tennis, pasó por Miramar Misiones y hasta se probó en Defensor Sporting— o médico en honor a su abuelo, un prestigioso neurólogo grado 5. Pero, antes de colocarse los botines o de anotarse en facultad, Federico Buysan descubrió el micrófono y se enamoró de los medios. No siguió los pasos de su abuelo paterno, pero igualmente lo influenció: fue él quien lo empezó a llevar al estadio, lo acercó a Trouville, le compartió su colección de revistas El Gráfico y así quedó atrapado en el universo deportivo.

Arrancó en una audición de Trouville por la CX42 y debutó formalmente en radio Imparcial, en el programa Almorzando con el fútbol, para luego pasar a Hora 25 (Oriental) a cubrir canchas. Estuvo casi tres décadas en la 890 AM, donde se consagró como figura, y en 2024 decidió dejar esa emisora para dar un salto en su carrera y armar de cero un proyecto radial.

Hoy es figura, cabeza y motor de El Espectador Deportes y además conduce en la 810 AM el programa La mañana del fútbol, un clásico del dial. También es parte de Telemundo y El Polideportivo, ambos por Teledoce. En ese canal también condujo Verano Perfecto y Día Perfecto, donde conoció a la comunicadora Cata Ferrand, su esposa y madre de sus dos hijas más chicas.

El 25 de marzo cumplió 54 años y, por ese motivo, te contamos cinco curiosidades del periodista deportivo que quizás no conocías.

Fue cadete y tuvo un kiosco

Sus padres le tuvieron que firmar un permiso de menor para que pudiera trabajar a los 16 años, y desde entonces, probó de todo. Antes de entrar en los medios, fue cadete de una agencia de publicidad, repartía huevos y vendía en almacenes de Pocitos en un Fiat 147. Recordó a Montevideo Portal la vez que se metió abajo de un carro de caballos parado en doble fila, chocó y se rompieron todos los huevos: “Un desastre”, resumió.

También trabajó en una inmobiliaria y tuvo un kiosco. En paralelo, arrancó como planillero en CX42, luego pasó a radio Imparcial, y se fue haciendo un lugar en el periodismo deportivo, su verdadera pasión y vocación.

Sufrió un robo a mano armada con Paolo Montero

Tras la final de la Copa Libertadores 1987 entre Peñarol y América de Cali, en el Estadio Centenario, vivió una escena de película junto a Paolo Montero. Según contó el exfutbolista en El Polideportivo (Canal 12), decidieron volver del partido por una calle oscura por insistencia de Buysan. “Era una boca de lobo. Salieron dos tipos con cuchillo y revólver”, recordó.

En el robo, Montero terminó entregando todo: “Me habían regalado unos championes divinos y volví descalzo”. Incluso contó que Buysan se negaba a dar el reloj, y él le insistía que lo hiciera, ya que le habían puesto el arma en el estómago. “Volvimos corriendo, rompimos el récord de Usain Bolt”, cerró entre risas.

Se peleó al aire con Marixa Balli

Cuando conducía Verano Perfecto (Canal 12), junto a Eunice Castro, recibieron a Marixa Balli y Vanesa Carbone, y la tensión se instaló desde el inicio de la nota. ¿El motivo? Un comentario de Buysan que no cayó nada bien a la vedette argentina. Primero le preguntó quién le había hecho fama de “mufa” y, tras la respuesta -Carmen Barbieri-, fue al hueso: “Me dijeron: ‘Va a venir Marixa Balli, la semana que viene no tenés más programa’”.

Ella no se quedó callada: “Eso ya es una maldad tuya. Fuiste agresivo y lo disfrutaste. Sé esperar, algún día disfrutaré yo”. La discusión escaló: lo acusó de decirlo “con ganas” y Eunice la apoyó: “Bien ahí, Marixa”. Fue imposible de remontar y, cuando le preguntó cuándo se iba, disparó: “Me iría ahora”. Tras retirarse del piso, Buysan remató: “Voy a tener cuidado en la ruta”. En Algo Contigo (Canal 4), Balli admitió que se arrepintió de haber ido a Canal 12: “Cero códigos”.

Soñaba con ser médico

Antes de dedicarse al periodismo, Buysan quiso ser médico, influenciado por su abuelo, grado 5 en Neurología, a quien admiraba profundamente. En una nota con Búsqueda contó que vivió tres años con sus abuelos cuando quiso ahorrar para casarse. Cursó bachillerato de Medicina con la idea de seguir ese camino, pero a los 16 años comenzó a trabajar en radio y descubrió su verdadera vocación. “Me fascinaba”, recordó.

Aunque la medicina le gustaba y hasta se anotó en facultad, no llegó a encararla. De todas formas, su abuelo fue clave en su vocación: coleccionaba revistas El Gráfico y lo acercó al deporte, al llevarlo a Trouville. Así colocó una piedra fundacional en el futuro profesional de su nieto.

Fue sin avisar a la chacra de Mujica

Tras la muerte de José “Pepe” Mujica, recordó en La mañana del fútbol, su programa de El Espectador Deportes, una divertida anécdota. En octubre de 2017, durante el conflicto entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mutual de Futbolistas, Buysan decidió ir a la chacra de Mujica en Rincón del Cerro sin avisar para entrevistarlo. “Eran las siete de la mañana, llegué y apareció un oficial: ‘¿Qué hace Buysan acá?’”, contó.

Tras esperar un rato en el auto -incluso arrancó el programa desde ahí y tiró los titulares-, vio salir a un hombre de entre los árboles y resultó ser el expresidente, que quedó sorprendido con su visita. “Me dijo que lo agarré plantando. Estaba lleno de tierra las manos y las piernas, y se lo veía recién levantado”, relató.

Finalmente accedió a la nota, pero con una condición: “Dale, la hacemos mientras fumo un cigarrito, pero que Lucía no me vea”, dijo entre risas. Buysan destacó también cómo Mujica mediaba en los conflictos deportivos y construía puentes.