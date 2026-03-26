La sorpresa de cumpleaños de Buysan en vivo para Canal 12 desde Londres y el romántico saludo de Cata Ferrand

Este no fue un cumpleaños más para Federico Buysan. El reconocido periodista deportivo recibió un nuevo año de vida muy lejos de casa, por motivos laborales que lo tienen instalado temporalmente en Europa.

Buysan, como varios de sus colegas uruguayos, se encuentra en Londres acompañando el periplo de la selección uruguaya, que se prepara para el Mundial disputando partidos amistosos con Inglaterra este viernes y contra Argelia el próximo martes 31.

El periodista, una figura central de El Espectador Deportes y también de su área en Canal 12, no compartió este aniversario con su familia, que permanece en Uruguay, sino con sus compañeros de trabajo. Entre ellos estuvo su colega Soledad Sejas, quien dio cuenta de que habían almorzado juntos y quien se encargó, más tarde, de registrar un momento muy particular en el festejo nocturno.

Es que cuando Buysan estaba haciendo su salida en vivo para Telemundo, junto a una parrilla en la que estaban cocinando para agasajarlo, un amigo lo sorprendió con una torta llena de velitas encendidas y todos comenzaron a cantarle el tradicional "Feliz cumpleaños".

"¡En vivo para Telemundo! ¡Fuera del país, esto no es para cualquiera!", dijo Buysan entre risas, y reconoció que, lejos de su familia y extrañándola, el gesto se valoraba especialmente.

El romántico mensaje de Cata Ferrand a Federico Buysan

A pesar de la distancia, lo que no faltó este 25 de marzo fue el tradicional saludo de cumpleaños de Cata Ferrand a Federico Buysan, a quien suele dedicarle las declaraciones de amor más especiales.

"Amor mío!! Mi enorme socio para la felicidad y la concreción de una vida enérgica, luminosa, amorosa y plena! Sos lo más enorme del mundo en todos tus roles y aparte de amarte te admiramos siempre! Feliz Cumple Sir Buysi", le escribió junto a una foto. "Gracias amor y a todos", respondió él entre emojis de emoción.