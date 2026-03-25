Orlando Petinatti explicó los motivos de su internación y aclaró quién es la mujer que lo acompañó

El comunicador Orlando Petinatti atravesó en los últimos días un inesperado quebranto de salud que lo mantuvo internado hasta este lunes, tras complicaciones derivadas de una cirugía programada en febrero. “Lo que no tenía que salir mal, salió mal dos veces”, reconoció al aire de Malos Pensamientos, ya de regreso a su rutina.

Aunque aclaró que su cuadro “no reviste gravedad”, el episodio lo obligó a detener su actividad durante varios días y a someterse a dos transfusiones de sangre, además de recibir suplementos de hierro. “La pasé muy mal, estuve muy mal”, confesó este martes.

Fiel a su estilo, Petinatti eligió contar su experiencia apelando al humor, el ida y vuelta con la audiencia y un relato cargado de anécdotas. Apenas iniciado el programa, propuso un juego de preguntas “del uno al diez” para evaluar su estado tras la internación. “¿Cómo dormí? Diez puntos… aunque fue la peor semana de mi vida en cuanto a movilización de intestino”, bromeó, generando risas en el estudio.

El conductor relató que la situación fue repentina y que llegó a necesitar dos transfusiones en un momento delicado: “El domingo de tarde era la nada. Me metieron una transfusión y me fui a duchar y dije: mañana voy a la radio, dando cuenta del efecto sanador de la transfusión.

Durante el programa, también hubo lugar para el agradecimiento. Petinatti destacó el trabajo del personal de salud y el acompañamiento recibido: “Agradezco a doctores, enfermeros, a toda la gente que estuvo en esta internación. Hay gente que vive cosas mucho peores por toda la vida”.

En ese contexto, reconoció que atravesó momentos de angustia. “¿Miedo? No. Angustia sí, como todo lo que pasó. Lloré, obvio que lloré”, dijo con franqueza ante una consulta de la audiencia.

Un oyente le preguntó si había estado acompañado durante la internación. Ante la respuesta afirmativa del "licenciado", el diálogo se tornó picante: ¿Quién te cuidó?", fue la pregunta flotando en el estudio. Petinatti, de 57 años, reafirmó que está soltero pero una expareja suya se presentó en el Hospital Británico para acompañarlo junto a su hija. "Fue alguien importante en mi vida que ha venido a visitarme con su hija en un momento difícil", dijo.

Orlando Petinatti. Foto: LEO MAINE

El regreso al estudio también tuvo escenas que reflejaron el clima distendido que caracteriza a Malos Pensamientos. Entre bromas con sus compañeros y oyentes, recordó episodios vividos durante la internación, incluyendo visitas, discusiones futboleras y hasta improvisados “programas” desde la habitación del hospital.

“Estaban todos contra mí”, relató entre risas frente a sus compañeros Jorge Díaz y Luigi Temponi.

Además, sorprendió con su particular forma de referirse a la experiencia de recibir sangre: “¿Cómo me siento con otra sangre? Maravillosamente bien”, lanzó.

Más allá del tono humorístico, el conductor dejó en claro que el episodio marcó un punto de inflexión personal e incluso implicó que perdiera sus entradas para el concierto de AC/DC desarrollado en Buenos Aires en los últimos días.

“Fue una situación inesperada después de una operación que había salido bien”, explicó, y aseguró que ahora solo resta el proceso de recuperación: “Es cicatrización y nada más”.

El regreso coincidió, este martes, con una fecha especial: el cumpleaños 17 de su hija, Amy, lo que le aportó una carga emocional extra a la jornada. “Eso también es una transfusión de alegría y de amor”, expresó. También mencionó con agradecimiento a su exesposa, Ethel Goldman, madre la niña.