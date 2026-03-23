Orlando Petinatti tuvo un quebranto de salud y debió recibir transfusión de sangre: "Estoy bien pero no tan bien"

Orlando Petinatti despertó preocupación la semana pasada por su ausencia en Malos pensamientos (Azul FM), el programa que dirige y conduce desde hace 35 años. En lugar de programas en vivo, se emitieron capítulos grabados durante toda la semana. Este lunes el comunicador recibió el alta y li primero que hizo fue volver a los micrófonos del programa, donde reveló que tuvo un quebranto de salud que implicó internación y una transfusión de sangre.

"Que lindo volver al aire", dijo el comunicador de 57 años en la apertura de Malos pensamientos de este lunes. "Estoy bien pero no tan bien", añadió y estimó en un "60%" su energía.

Aunque Petinatti evitó entrar en los detalles de su cuadro, Petinatti reveló que el quebranto de salud se debió a una complicación luego de una cirugía programada que se había practicando en febrero, durante las vacaciones. En marzo tuvo una recaída imprevista y debió internarse.

"Algo que no debía salir mal, salió mal dos veces", comentó y restó importancia a la afección. "No tengo nada grave. Es una tontería. Lo único que resta es cicatrización y nada más", dijo.

Orlando Petinatti. Foto: LEO MAINE

Sin embargo, cuando llegó al Hospital Británico el viernes 13 tenía la presión muy baja (7 - 5) y durante su internación debió recibir una donación de sangre. "Puedo redondear todo lo que me ha pasado en dos palabras: Donen sangre. Ya sabíamos que la sangre salva vidas. No sé de quién es la sangre que me metieron adentro pero ayer me dieron una que no tengo ni idea de quién era pero gracias", comentó.

Petinatti recibió el alta este lunes y poco después estaba ante los micrófonos de Azul FM. "Me doy cuenta de que fue una buena d

ecisión hacer radio con la mejor audiencia del mundo. Es medicina", añadió, aunque comentó que no estaría al aire las cuatro horas de programas.

El comunicador también agradeció a los médicos y personal de salud que lo acompañó en estos días. "Lo bueno es que me hice de nuevos amigos. Abrazo para enfermeros y enfermeras del Británico: la calidad humana y el profesionalismo es óptimo", dijo.

Agradeció también mensajes de la audiencia, a su familia y a los acompañantes.