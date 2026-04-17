La sorpresa de una estrella de Peñarol a Peke Sander por su cumpleaños y su reacción: “Estoy fallecida”

Fernanda “Peke” Sander volvió a mostrar su costado más sensible y auténtico en el día de su cumpleaños número 37. La periodista, muy querida por el público carnavalero, compartió en sus redes sociales una catarata de saludos, pero hubo uno que la desbordó de emoción.

“Hola Peke, ¿cómo estás? Te saluda Diego Aguirre acá desde Los Aromos. Te mando un beso muy grande, un muy feliz cumpleaños y vamo arriba el manya”, le dijo el entrenador de Peñarol en un video que ella misma publicó. La reacción fue inmediata y fiel a su estilo: “Estoy fallecida”, escribió sobre la historia que compartió con sus casi 40 mil seguidores.

No es para menos. Entre las señas particulares de la periodista de Pasión de Carnaval (Tenfield) está su fanatismo por Peñarol y nunca oculta su pasión por el club aurinegro, un sentimiento que —según ha contado en varias ocasiones— heredó de su padre, fallecido en enero de 2019. Él también le inculcó el amor por el Carnaval, otra de sus grandes pasiones y el ámbito donde construyó su carrera.

En una recientee íntima entrevista con Protagonistas (Del Sol), la comunicadora relató uno de los momentos más significativos que compartió con su padre: cuando logró cumplirle el sueño de conocer el Estadio Campeón del Siglo. Con la ayuda de amigas, lo llevó de sorpresa, con los ojos vendados, en lo que definió como “un día mágico”. “Él era muy manya. Yo soy esto por culpa de él, pero él era por diez”, recordó con emoción.

Pero su historia con el estadio aurinegro también guarda otro capítulo inolvidable: uno de los cumpleaños más felices de su vida. A pesar de que nunca le gustó celebrar esa fecha —y que se volvió especialmente difícil tras la muerte de su padre—, hubo una excepción que le dejó huella.

Ese día, gracias a la complicidad de amigos y al gesto del Ignacio Ruglio, pudo festejar en un palco del Campeón del Siglo. “Nacho humildemente me prestó ese palco para celebrar uno de los cumpleaños más felices de mi vida. Detesto cumplir años, es un día que no me gusta para nada, más lógicamente después de perder a papá, pero fui tan feliz ese día”, contó.

La Peke recordó cada detalle de esa jornada: desde el amigo que le sugirió pedir el lugar, hasta quienes se encargaron de la torta, la bebida y la logística para llegar temprano al estadio. Todo salió perfecto, incluso dentro de la cancha: Peñarol ganó 2 a 0 frente a Danubio. “Es un día que va a quedar siempre en mi memoria”, aseguró.

En esa misma entrevista también recibió un mensaje de Ignacio Ruglio, actual presidente del club, quien destacó su vínculo con Peñarol: “Es una amiga con la que compartimos una de las grandes pasiones de nuestra vida. Ella lo vive de una forma muy particular, muy ligada a su papá”. Y la definió con una frase que resume su esencia: “Es todo corazón amarillo y negro”.