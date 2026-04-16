Comunicadora de Canal 4 está embarazada: el insólito momento que vivió cuando le dio la noticia a su mejor amiga

La familia de Canal 4 no para de agrandarse y a poco del nacimiento del segundo hijo de Jimena Sabaris, otro anuncio se suma en filas de la señal de la calle Paraguay: Ornella Robido, la asistente de Gustaf en todas las ediciones de ¡Ahora caigo!, está esperando su primer hijo.

La joven comunicadora y creadora de contenido compartió la noticia en sus redes sociales, donde informó: "Oficialmente, ahora somos 4", en una foto en la que se la puede ver con la panza al aire, rodeada de su pareja y de su perro. De inmediato, el anuncio se llenó de alegría y buenos deseos de su entorno y seguidores.

Y mientras el embarazo avanza viento en popa y ella comparte parte de la intimidad del proceso a través de su cuenta de Instagram, Ornella decidió mostrar uno de los momentos más especiales que le tocó vivir en los últimos tiempos. Es que decidió registrar el instante en el que le daba la noticia a su mejor amiga, sin tener idea de lo que estaba por ocurrir.

Porque cuando Ornella le mostró el test de embarazo que confirmaba que estaba en la dulce espera, su amiga la sorprendió al decirle: "¡Yo también!". La reacción instantánea fue la de fundirse en un abrazo y llorar de la emoción mientras lanzaban gritos eufóricos que alteraron incluso a los perros del hogar.

Según contaron las jóvenes, sus embarazos son prácticamente paralelos ya que las fechas de parto se separan por apenas dos semanas. "¡Amiga, no puedo creer!", es uno de los gritos que se las escucha soltar en plena euforia. ¿Lo curioso? En los comentarios, Jimena Sabaris le contó que vivió la misma experiencia en sus dos embarazos, algo que —sin dudas— hizo todo aún más especial.