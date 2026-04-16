Mónica Farro reveló su récord íntimo, la desorbitante suma que le ofrecieron a cambio de sexo y cómo reaccionó

En una nota con Rulo Schijman para Infobae, la uruguaya Mónica Farro habló sin tapujos sin tapujos sobre los prejuicios que enfrentó, las propuestas indecentes que recibió y hasta de su affaire con Juan Román Riquelme.

La entrevista se volvió viral por el tono de sus declaraciones, en las que reveló incluso el récord íntimo con su marido: “Ocho todos los días”.

Evitó dar nombres de los mediáticos con los que había tenido sexo, pero volvió referirse a Riquelme. Reafirmó aquel concepto de que es más goleador en la cancha y se atajó diciendo que ella es muy sexual: “Uno no me alcanza. Te veo y dame cinco”.

Contó que solo habían salido pocas veces y que él la había buscado mucho. “Dije, total, qué me importa. Algo me generaba porque era divertido, pero siempre busco divertirme y pasarla bien yo, no hacerte pasar bien. No me importa quién seas. Él me buscó tanto, me traía flores, bombones; pasaba por mi casa y solo bajaba a conversar un ratito”.

El tramo más picante llegó cuando el conductor le preguntó por el estigma de “ser gato” y si alguna vez le ofrecieron dinero a cambio de sexo. La actriz y vedette contestó que sí, aunque marcó distancia del prejuicio: “Es más lo que la gente se imagina que lo que realmente es. Las que más parecemos somos las más tranquilitas y las que menos parecen son terribles”.

También fue tajante sobre su independencia económica: “Yo vivo de mi cuerpo pero no lo uso para, sino tendría cinco departamentos en Miami, estaría recontra cómoda y no estaría viendo cómo pago las cuentas a fin de mes”. Y reforzó: “Tengo mi casa en Uruguay, mi casa en Argentina, todo por mí. Nadie me regaló ni me dio nada. Yo me pago mis cuentas y no dependo de nadie”.

Consultada por las propuestas concretas que recibió, no esquivó el tema: “De todo. No me comprás con lujos porque no me interesa”. Incluso contó que le ofrecieron “50 mil dólares por un garche” estando en pareja. “¿Para ver si después pierdo lo que tengo? Que para mí es hermoso tener un compañero. Ni en pedo”, respondió. Aunque también lanzó, con ironía: “¿Lo hubiera hecho antes? Qué estúpida que no lo hice. Estuve toda mi vida en pareja”.

Con absoluta sinceridad, expresó que las veces que fue infiel, fue siempre con personas que deseaba: “Es diferente que alguien te pague. Te pagan y sos la prostituta del momento". Y añadió: “Yo hago lo que yo quiero, no lo que vos quieras que yo haga. No porque me pagues vas a ser dueño una hora”.

Finalmente, reveló que las propuestas siguen llegando, incluso con “cheques en blanco”, pero mantiene su postura. “Lo pienso y digo: quiero. Pero no, gracias”, confesó. Y cerró con una frase: “Se creen importantes, pero conmigo no”.

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