El chiste de Mirtha Legrand y la sorpresa de una famosa uruguaya a Nico Vázquez en el teatro: mirá el video

La versión teatral de Rocky se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la cartelera porteña. Con funciones agotadas en el teatro Teatro Lola Membrives, la obra protagonizada, creada, producida y dirigida por Nico Vázquez no solo rompe récords de taquilla, sino que también cosecha elogios constantes de la crítica, el público y las figuras que pasan por la sala para vivir esta experiencia inmersiva.

El despliegue es impactante: desde la escenografía que recrea distintos espacios icónicos de la historia, hasta el uso de cámaras en vivo y pantallas gigantes que transforman el teatro en una verdadera arena de boxeo. La puesta es tan ambiciosa que, por el momento, resulta imposible trasladarla fuera de Buenos Aires o llevarla de gira.

Durante el fin de semana, varias celebridades dijeron presente. La visita más destacada fue la de Mirtha Legrand, quien no solo ovacionó la obra, sino que también protagonizó un divertido ida y vuelta con Vázquez. “¿Tenías este cuerpo antes?”, bromeó, generando risas en toda la sala.

Luego, no escatimó elogios: "Jamás he visto un espectáculo como este", dijo, y celebró el éxito arrasador en los Premios ACE, donde la obra obtuvo siete galardones más el Oro.

También pasaron por la platea figuras como Favio Posca, quien destacó el “nivel” y la entrega del elenco, además de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Otro momento comentado llegó el domingo por la noche, cuando la uruguaya Mónica Farro asistió a la función junto a su pareja. Tras disfrutar del espectáculo —que definió como “de la hostia”—, la actriz se acercó al escenario para saludar a Vázquez y lo felicitó por el trabajo. “Son todos grandes artistas”, le dijo, antes de fundirse en un abrazo con el protagonista.

La reacción de Vázquez no tardó en llegar y dejó ver su calidez habitual: agradeció la visita y destacó la buena energía de Farro, en un intercambio que rápidamente se viralizó entre los fanáticos. "Vos sos muy divina siempre que te cruzo, muchas gracias de verdad por haber venido", expresó conmovido el actor.

Además de estas presencias, Rocky ya convocó a otras figuras destacadas que no quisieron perderse el fenómeno teatral. Entre ellos estuvieron Arturo Puig, Susana Giménez y hasta Lionel Messi, amigo personal de Nico Vázquez, quien lo sorprendió en setiembre del año pasado, con una visita muy especial en un difícil y mediático momento, ya que recién se había separado de Gimena Accardi.

La obra, inspirada en la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone, propone un viaje emocional que combina romance, superación y épica deportiva. Con momentos de alta intensidad —especialmente en la recreación de la pelea final—, el espectáculo logra que el público se sienta parte de la historia. Y es un éxito de taquilla en calle Corrientes.