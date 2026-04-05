El imponente proyecto por el que Sebastián Almada se bajó de una comedia y la reacción de sus compañeros

Este fin de semana fue especial para el actor y músico uruguayo Sebastián Almada, ya que marcó su despedida de Cortocircuito, la comedia que compartió con Pedro Alfonso, Julieta Poggio y gran elenco, y que tuvo éxito comercial en Carlos Paz, en Córdoba. Ahora, la propuesta saldrá de gira y vendrá para Uruguay, pero Almada no será parte y lo reemplazará el también director de la puesta Diego Ramos.

¿Pero a qué se debe la ausencia del ex Showmatch en este próximo período de Cortocircuito? Estrictamente a razones laborales. Es que Almada será parte de un imponente proyecto que estrenará en invierno: una versión teatral de Charlie y la fábrica de chocolate, que promete ser la gran sensación de Calle Corrientes.

Almada trabajará junto a Mery del Cerro y Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, en una adaptación de la famosa historia de Roald Dahl y que ya tuvo conocidas versiones en cine. El musical tendrá funciones en el Teatro Gran Rex a partir del día 4 de junio.

Sebastián Almada, Soy Rada y Mery Del Cerro protagonizarán "Charly y la fábrica de chocolate". Foto: @charlie.elshow

Como los ensayos ya empezaron, Almada deberá enfocarse completamente en este desafío, lo que explica que ya no pueda continuar en Cortocircuito.

Su baja repercutió en el elenco de la comedia, que lo hizo saber a través de las redes sociales dedicándole los mensajes más sentidos al artista uruguayo. "Hoy últimas dos funciones con el caballo oriental. La rompiste toda. Se te va a extrañar y muchos éxitos", le escribió Pedro Alfonso en historias de Instagram. "Te vamos a extrañar mucho. Gracias por ser tan buen compañero, por subirla siempre y por enseñarme tanto. Sos un gran artista, pero sobre todo una gran persona. Estoy feliz de haberte conocido. Ojalá el teatro nos vuelva a juntar, éxitos en tu camino, la vas a romper. ¡Te quiero!", fue el mensaje que le dejó Julieta Poggio.

Mientras que Alan Barcelo, director y productor que integra el equipo, se pronunció en la misma línea: "Te vamos a extrañar muchísimo, sos un artista del caraj, gran compañero, siempre encontrando la oportunidad para hacernos reír, escucharnos y aconsejarnos de la mejor manera. Muchísimos éxitos en lo nuevo, te quiero y nos encontramos pronto".

A partir de ese mensaje, Almada reaccionó señalando el detalle que más lo conmueve: "Esto es lo único que importa, que tus compañeros te quieran", expresó al compartir la historia de Barcelo y cerrar un capítulo para empezar otro.