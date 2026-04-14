Confirman romance de Marcelo Gallardo con modelo uruguaya: se conocieron en la temporada en Punta del Este

Un romance inesperado, de unos meses pero intenso, tuvo como protagonistas al entrenador argentino Marcelo Gallardo y la modelo uruguaya Eliana Díaz durante el último verano en Punta del Este, según confirman allegados a los protagonistas y las versiones circulan en los medios argentinos.

De acuerdo al relato, el vínculo comenzó en los primeros meses del año, cuando el entonces director técnico de River Plate se instaló en el principal balneario uruguayo junto al plantel para realizar la pretemporada. En ese contexto, Gallardo y Díaz coincidieron y comenzaron a frecuentarse, aunque ambos mantuvieron con discreción la relación.

Testigos aseguran haberlos visto en distintas oportunidades, tanto en el Complejo Solanas como en otros puntos de Punta del Este, donde compartieron momentos con bajo perfil, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la relación avanzó en buenos términos aunque no se extendió en el tiempo por razones de distancia. En las últimas semanas, el vínculo llegó a su fin, también de manera cordial y sin conflictos.

Un detalle que llamó la atención en su momento ocurrió en febrero, cuando Díaz asistió al amistoso entre River Plate y Peñarol en el Campus de Maldonado. Lejos de alinearse con el equipo de su entonces pareja, la modelo fue con la camiseta aurinegra, dejando en claro su fanatismo: no cambió de colores por amor.

Eliana Díaz y su hijo en el partido de Peñarol ante River Plate argentino.

¿Quién es Eliana Díaz, la modelo que se reinventó?

Eliana Díaz, de 28 años, es una figura en ascenso dentro del mundo de la moda uruguaya. Su nombre tomó notoriedad tras su salida del certamen Miss Uruguay, luego de diferencias con la organización. Lejos de detener su carrera, logró reposicionarse y representar al país en eventos internacionales, incluyendo la Semana de la Moda en España.

Además de su faceta como modelo, Díaz es madre de un hijo de 12 años, reside en Punta del Este y trabaja como agente inmobiliaria, combinando su vida profesional con su desarrollo en el ambiente fashion.

Por su parte, Gallardo —una de las figuras más influyentes del fútbol sudamericano— mantiene un perfil reservado en lo personal, aunque no es la primera vez que su vida privada trasciende al ámbito público.

