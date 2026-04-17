Figuras de la televisión, el teatro y el carnaval protagonizarán la versión uruguaya de una exitosa obra

En los últimos años, la cartelera teatral de Montevideo ha recibido varias propuestas de dramaturgos internacionales, aunque hay una que se repite con mayor frecuencia. Se trata de Las cosas maravillosas, el popular unipersonal de Duncan Macmillan que han protagonizado, entre otros, Peter Lanzani, Franco Masini, Natalie Pérez, Juan Luis Granato y Andy Kusnetzoff.

Ahora se anunció una puesta uruguaya de Las cosas maravillosas que estará dirigida por Jimena Márquez y tendrá en como protagonistas rotativas a cuatro figuras del teatro, la televisión y el carnaval del Uruguay: Florencia Infante, Jimena Vázquez, Manuela da Silveira y Danna Liberman.

"Es una obra hermosa sobre la salud mental, y si bien es graciosa, es una obra profunda y sensible. Hasta triste en cierto sentido", adelantó la directora de la obra a El País. Las funciones serán los jueves en Undermovie y las entradas ya están en venta por la web de Movie a 760 pesos.

Florencia Infante, Jimena Vázquez, Jimena Márquez, Manuela da Silveira y Danna Liberman. Foto: Instagram @marquezting

Como en todas las versiones que se han presentado, la trama se centra en una persona que, para salvar a su madre, elabora una lista de cosas por las que vale la pena vivir. También es característico que no haya nada en escena, ni escenografía, elementos ni cambios de vestuario. Solo quien interpretará el texto, y la habitual interacción con el público que irá completando la lista con "las cosas maravillosas".

Las cosas maravillosas se estrena el jueves 14 de mayo en la sala Undermovie, y la primera protagonista será Danna Liberman. La actriz, que el 30 de abril estrena en cines el documental Mamá está acá, también se presentará el 21 y 28 de mayo, y el 4 y 11 de junio. Luego le pasará la posta a Manuela da Silveira (16, 23 y 30 de julio, y 6 y 13 de agosto), Jimena Vázquez (3, 10, 17 y 24 de setiembre) y finalmente a Florencia Infante (8, 15, 22 y 29 de octubre).

Jimena Vázquez, Jimena Márquez, Florencia Infante, Danna Liberman y Manuela Da Silveira. Foto: Instagram @marquezting

Un dato que destaca la directora de la obra, Jimena Márquez, es que "las chiquilinas no está en la faceta en que las solemos ver". Con eso se refiere a que si bien las cuatro han atravesado el humor en su carrera, "ves ese elenco y pensás que puede ser un stand up o un show de humor. Pero acá las vas a ver en otro costado. Sobre todo a Florencia y Manuela que se han centrado más en esa zona humorística. Ahora podés verlas así, desnudas en el sentido figurado, tan cercanas, tan sensibles, conectando con la gente y haciendo una obra que no se trata, para nada, de hacer reír".