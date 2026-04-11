Leo Pacella y Danna Liberman comienzan gira por el Interior con exitosa comedia: fechas y detalles

La comedia Entre ella y yo atraviesa un gran momento: tras una exitosa primera temporada, redobla la apuesta con su segunda vuelta en cartel y el inicio de una esperada gira por el interior del país. Con las actuaciones de Leonardo Pacella y Danna Liberman, y bajo la dirección de Juan Luis Granate, la obra -escrita por el argentino Pablo Mir- se ha consolidado como una de las propuestas más convocantes del circuito teatral reciente.

El espectáculo llegará el próximo 19 de abril al Teatro 28 de Febrero, en la ciudad de Mercedes, y continuará el 10 de mayo en el Teatro España de Melo, marcando así su primer recorrido fuera de Montevideo. Las entradas ya están a la venta en RedTickets.

En diálogo con Sábado Show, Liberman define la obra como “una oportunidad para darse un espacio de risa asegurado”. Y aunque lo dice entre risas, no duda en destacar a su compañero de escena: “Leo es la persona más graciosa del mundo. Es un gran compañero y un artista genial”. Esa química, clave en una obra sostenida únicamente por dos actores en escena, fue una de las primeras inquietudes durante los ensayos. Sin embargo, según cuenta, “desde el primer encuentro el texto empezó a transformarse y a crecer”.

La historia gira en torno a una situación tan íntima como universal: la espera del resultado de un test de embarazo. A partir de allí, la pareja protagonista se sumerge en un torbellino de pensamientos, miedos y proyecciones, llevando cada idea al extremo. “Es un tema tan humano que permite reírnos de nosotros mismos. Y eso es liberador”, explica la actriz.

No es casual, entonces, que muchos espectadores se sientan reflejados: “Nos dicen ‘esa escena es tal cual mi casa’”.

Uno de los sellos distintivos del espectáculo es su frescura. Si bien parte de un texto estructurado, la obra se nutre de la improvisación y de lo que sucede en cada función. “Nos damos lugar a que aparezcan cosas nuevas. Nos provocamos entre nosotros y eso mantiene todo muy vivo”, señala Liberman. Incluso los imprevistos -como ocurrió con un elemento de escenografía que se desprendió en plena función- pueden convertirse en momentos de alto vuelo humorístico.

Danna Liberman y Leo Pacella.

El vínculo con el público también juega un rol central. Con funciones a sala llena desde el año pasado, la respuesta ha sido constante: risas que, según el propio director, aparecen “cada dos minutos”. “El público nos va guiando, nos marca por dónde ir. La obra termina de existir con ellos”, reflexiona.

La gira por el interior que comienza en estos días representa, además, un nuevo desafío y una oportunidad.

“Cada lugar tiene su color, su forma de recibir el teatro. Es una experiencia distinta y muy enriquecedora”, afirma la actriz, entusiasmada con el contacto directo con nuevas audiencias.

"Entre ella y yo".

En tiempos atravesados por la inmediatez y el ruido cotidiano, Liberman rescata el valor casi “revolucionario” del teatro: “Apagar el celular, sentarse con desconocidos y compartir la risa. Eso genera algo colectivo, muy hermoso”. Con una premisa simple pero efectiva, actuaciones afiladas y una conexión genuina con el público, Entre ella y yo confirma que, a veces, el mejor plan es entregarse -aunque sea por un rato- al placer de reírse de uno mismo.

