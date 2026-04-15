Se entregaron los premios Víctor Soliño 2026: quiénes son los últimos ganadores del Carnaval 2026

Este martes se llevó a cabo la entrega de los 20° premios Víctor Soliño 2026, los reconocimientos que cierran la temporada carnavalera y entregan los últimos reconocimientos vinculados a la fiesta de Dios Momo.

En este caso, los Víctor Soliño buscan reconocer composiciones inéditas que sonaron en el Concurso Oficial de Carnaval y que, según dijo ayer el consejero de Agadu Diego Drexler, son sinónimo de más facilidades para el carnaval uruguayo, como informó la Asociación General de Autores del Uruguay.

Hubo más de 200 inscriptos —concretamente 206— y fueron evaluados por un jurado integrado por Eduardo Outerelo, Noemí Alem y Javier López, quienes seleccionaron a seis finalistas y luego repartieron galardones.

Así, el primer premio fue para "El lago de los cisnes negros", una composición de Aníbal González, Joaquín Doldán y Agustín Camacho para la comparsa Yambo Kenia.

El segundo premio fue "Casi todo", de Martín Souza, para la murga La Trasnochada, mientras que el tercero se fue a manos de Martín Fagúndez y Fabricio Speranza por la autoría de "Al humor", de humoristas Cyranos.

Además, se entregaron tres menciones destacadas: a “El mundo que soy”, de Camilo Fernández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano, Pablo Castro y Camilo Routin, para murga Cayó la Cabra; “Ese hombre limpia caminos”, de Alberto Coco Rivero y Pablo Porciúncula, para la comparsa Valores; y “Homenaje a Adelia”, otra de la tríada González - Doldán - Camacho para la Yambo.

Por último, el jurado también dio menciones especiales para “Cuando ya no quedan dudas”, de Pablo Riquero, Maximiliano Pérez y Christian Ibarzabal para Patos Cabreros; “Los días”, otra de Souza para La Trasnochada; y “No hay marcha atrás”, de Alberto "Coco" Rivero y Martín Angiolini para Valores.

La ceremonia realizada el martes en Agadu tuvo actuaciones en vivo, un homenaje a Ángela Farías y palabras de las autoridades, todo bajo conducción de Marcelo Fernández.