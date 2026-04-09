Menciones del Carnaval 2026: la lista completa de todos los ganadores y los homenajes que dejó la ceremonia
Los premios pusieron el broche final a una edición marcada por claros protagonistas y momentos emotivos, con varios conjuntos que volvieron a destacarse en una noche de reconocimientos y celebraciones.
Con el concurso ya definido desde la Noche de Fallos, el Carnaval 2026 tuvo este miércoles su cierre oficial con la tradicional entrega de menciones, una instancia que reconoce tanto el trabajo colectivo como las actuaciones individuales más destacadas de la temporada.
El evento se realizó en el escenario Alfredo Zitarrosa de la Rural del Prado y reunió a artistas, técnicos y referentes del universo carnavalero. Allí también se distinguió a las comisiones de cultura y carnaval de distintos concejos vecinales por su labor en los corsos barriales, y se premió al mejor corso, que este año fue el del CCZ 13.
En línea con lo que había marcado el desarrollo del concurso, Doña Bastarda volvió a ser una de las grandes protagonistas. La murga, que había conseguido el bicampeonato con amplia ventaja, sumó varias menciones, entre ellas Mejor Espectáculo de Carnaval, Mejor Puesta en Escena de Murgas, Mejor Utilización de Pantalla y Mejor Bajada.
También se destacaron Momosapiens, parodistas bicampeones, con distinciones como Mejor Puesta en Escena de la categoría, Mejor Parodia y Mejor Elenco. ya Compañía, que volvió a brillar en revistas con premios en vestuario, maquillaje, coreografías y conjunto musical.
Imanol Sibes fue elegido Figura Máxima del Carnaval por segundo año consecutivo, mientras que Raúl Castro recibió la Figura de Oro. La revelación fue la comparsa Más Que Lonja, mientras que la revista Madame Gótica obtuvo el diploma a Espectáculo Promotor De Igualdad de Género. Estos galardones ya habían sido anunciados en la Noche de Fallos.
Entre las menciones colectivas, se destacaron La Nueva Milonga como mejor batería de murga, Patos Cabreros como el mejor coro de murga, Valores con la mejor cuerda de tambores, Zíngaros con el mejor coro del Carnaval y Cayó la Cabra como el mejor libreto de esta edición de la fiesta.
A nivel individual, sobresalieron nombres como Antonella Puga (mejor interpretación vocal femenina), Damián Luzardo (mejor interpretación vocal masculina), Fabrizio Silvera (figura de murga) y Federico Pereyra (mejor actor).
Además de los premios, el jurado realizó un reconocimiento especial a siete figuras históricas
por su aporte sostenido a la fiesta: Ricardo Villalba, Ángel “Marquitos” Gómez, Miguel Villalba, Aldo Martínez, Eduardo “Pitufo” Lombardo, Horacio Rubino y Roberto Romero.
Así, con la entrega de menciones, el Carnaval 2026 bajó definitivamente el telón y Momo se retiró a descansar, consolidando una edición que, sin mayores sorpresas en los resultados, volvió el talento artístico de la mayor fiesta popular del país.
Ganadores de menciones directa
Revelación del Carnaval: Más Que Lonja
Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes
Figura de Oro: Raúl Castro
Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda
Diploma Especial al Espectáculo Promotor De Igualdad de Género: Madame Gótica
Mejor Vestuario de Murgas: La Gran Muñeca
Mejor Vestuario de Parodistas: Zíngaros
Mejor Vestuario de Sociedad de Negros y Lubolos: Yambo Kenia
Mejor Vestuario de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Vestuario de Revistas: La Compañía
Mejor Maquillaje Murgas: Falta y Resto
Mejor Maquillaje de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores
Mejor Maquillaje Revistas: La Compañía
Mejores Sombreros: Queso Magro (Retirada)
Arte Plástico en Tambores: Integración
Mejor Puesta en Escena de Murgas: Doña Bastarda
Mejor Puesta en Escena de Parodistas: Momosapiens
Mejor Puesta en Escena de Sociedad de Negros y Lubolos: Integración
Mejor Puesta en Escena de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Puesta en Escena de Revistas: Tabú
Mejor Coreografías de Revistas: La Compañía
Mejor Coreografías de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores/ Yambo Kenia
Mejor Coreografías de Parodistas: Zíngaro
Mejor Letrista de Murga: Cayó la Cabra
Mejor Letrista de Parodistas: Momosapiens
Mejor Letrista de Sociedades de Negros y Lubolos: Integració/ Valores
Mejor Letrista de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Letrista de Revistas: Tabú
Ganadores de menciones técnicas con nominación
Mejor Puesta en Escena del Carnaval: Momosapiens
Mejor Libreto del Carnaval: Cayó la Cabra
Mejor Iluminación de Carnaval: La Gran Muñeca
Mejor Arreglador Coral del Carnaval: Aníbal González (Yambo Kenia)
Ganadores menciones colectivas con nominación
Mejor Batería de Murga: La Nueva Milonga
Mejor Cuerda de Tambores: Valores
Mejor Conjunto Musical: La Compañía
Mejor Coro de Murga: Patos Cabreros
Mejor Coro del Carnaval: Zíngaros
Mejor Cuerpo de Baile de Sociedades de Negros y Lubolos: Valores
Mejor Cuerpo de Baile de Revistas: La Compañía
Mejor Cuadro de Sociedades de Negros y Lubolos: El Lago de los Cisnes Negros (Yambo Kenia)
Mejor Cuadro de Revistas: Pájaros Perdidos (La Compañía)
Mejor Cuadro de Humoristas o Humorada: Quirófano (Cyrano’s)
Mejor Parodia: Coda (Momosapiens)
Mejor Saludo de Murga: Falta y Resto
Mejor Retirada de Murga: Don Bochinche y Compañía
Mejor Cuplé: El Busto de Artigas (Bastarda)
Mejor Elenco: Momosapiens
Ganadores de menciones individuales con nominación
Mejor Vedette: Micaela Gares (Yambo Kenia)
Mejor Cuadro de Mama Vieja y Gramillero: Yambo Kenia
Mejor Escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia)
Mejor Bailarina: Flavia Ortega (Integración)
Mejor Bailarín: Julio del Río (Tabú)
Mejor Director Escénico de Murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)
Mejor Interpretación Vocal Masculina: Damián Luzardo (Zíngaros)
Mejor Interpretación Vocal Femenina: Antonella Puga (Tabú)
Mejor Solista Masculino de Murga: Alexander Silva (Los Diablos Verdes)
Mejor Solista Femenina de Murgas: Lucila Scariato (Falta y Resto)
Mejor Actriz: María Elena Pérez (Valores)
Mejor Actor: Federico Pereyra (Momosapiens)
Figura de Lubolos: María Noel Etcheverría (Integración)
Figura de Revistas: Sergio Hernández (La Compañía)
Figura de Humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s)
Figura de Parodistas: Camila Caeiro (Momosapiens)
Figura de Murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)
Mejor Utilización de Pantalla: Doña Bastarda
Mejor Bajada de Murgas: Doña Bastarda
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