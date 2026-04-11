Críticas inesperadas y temas que conmovieron: qué dejó el Carnaval 2026 según cuatro especialistas

Con el cierre oficial del Carnaval 2026 con la tradicional entrega de menciones, Sábado Show le consultó a cuatro especialistas cuál es su balance de esta edición de la fiesta de Momo. Con miradas diversas y complementarias, los comunicadores Marcelo Fernández, Catalina Ferrand, Nelson Burgos y Mauro Bernardo analizaron lo que dejó esta temporada que volvió a encender la pasión popular. A continuación, sus opiniones.

Marcelo Fernández - comunicador

Marcelo Fernández. Foto: Estefanía Leal.

Este Carnaval lo recordaremos por el bicampeonato de Momosapiens y su parodia de Coda, la mejor de los últimos tiempos. También por los importantes papeles protagónicos de mujeres en Parodistas. Además será recordado por las críticas fuertes al primer año de gobierno del Frente Amplio. Y ni que hablar que va a quedar en la historia por el bicampeonato de Doña Bastarda, que no se vio afectada para nada por las polémicas al comienzo del Carnaval, y por el lamentable suceso de la muerte de uno de sus componentes en plena definición del concurso.

Catalina Ferrand - comunicadora

La periodista, Catalina Ferrand, fue una de las personalidades que desfiló.

Venía un Carnaval lindo en el que se venían generando lindas polémicas, se le había pegado al oficialismo que está bueno para no flechar la cancha y había nuevos integrantes en los conjuntos que se destacaban. Pero todo se enluteció cuando en medio del certamen falleció Agustín Ríos de Doña Bastarda. Ahí el Carnaval cambió y fue otro. A nivel personal, fui parte de un tablado que abrazó la iniciativa de Queso Magro con el evento para Rafa (Villanueva), después hicimos uno de (la organización) Tenemos ELA, y otro tablado a beneficio de los Sitios de la Memoria. Eso siempre es lindo porque agrega una cuota de solidaridad para aprovechar la fiesta popular más importante del país.

Nelson Burgos - comunicador

Nelson Burgos.

Fue un Carnaval con muy buenos espectáculos y de mucha sensibilidad. Los cinco primeros premios estuvieron muy bien dados. Hubo figuras que se destacaron mucho como Fabricio Silveira (La Nueva Milonga) y Camila Caeiro (Momosapiens), y una categoría que crece cada vez más que es la de Sociedad de Negros y Lubolos. Un Carnaval como este hace crecer al artista uruguayo.

Mauro Bernardo - comunicador

Mauro Bernardo, crítico de Carnaval.

Este año se tocaron temas como la educación, la salud mental, la búsqueda de los desaparecidos. A nivel político estuvo la crítica a Orsi y también se destacó la crítica a la gestión frenteamplista en la Intendencia de Montevideo por parte de Cayó la Cabra. Otra crítica que sobresalió fue la que se le hizo al MPP, en especial en el espectáculo de Queso Magro, con énfasis en el cierre de M24. En líneas generales fue un buen Carnaval, en el que las comparsas lubolas mostraron que atraviesan un gran momento, las categorías Humoristas y Revista intentaron levantar, Parodistas brindó buenos espectáculos, y Murga fue la mejor categoría de las cinco.