El sorpresivo show de un famoso uruguayo con Pedro Alfonso y Yayo cantando un clásico murguero: mirá el video

El elenco de Cortocircuito cruzó el Río de la Plata este fin de semana para presentar en Montevideo la comedia que fue un éxito de taquilla en Villa Carlos Paz. La obra, traída por Diego Sorondo a Uruguay, se presentó viernes y sábado en el Teatro Metro con localidades agotadas y, ante la gran respuesta del público, sumó una nueva función para el próximo 25 de abril.

Durante la temporada de verano, el espectáculo contó con la participación del uruguayo Sebastián Almada, quien se despidió a comienzos de este mes para sumarse a Charlie y la fábrica de chocolate, el musical que protagonizará junto a Mery del Cerro y Agustín Aristarán (Soy Rada), con estreno previsto el 4 de junio en el Gran Rex.

La función del sábado tuvo un momento inesperado que rápidamente se volvió uno de los más comentados de la noche. Entre el público se encontraba el actor uruguayo Gastón “Rusito” González, quien venía de presentarse el día anterior con La obra que sale mal en el Teatro del Notariado. Invitado a participar, no dudó en subir al escenario y desplegar su carisma.

“¿Qué tema uruguayo vamos a cantar acá juntos?”, preguntó Pedro Alfonso. Sin dudarlo, el Rusito comenzó a entonar: “No lo vieron a Molina que no pisa más el bar…”, dando inicio a “Brindis por Pierrot”, el clásico de Jaime Roos. Con palmas, micrófono en mano y acompañado por Alfonso, logró contagiar a toda la sala, que terminó coreando el tema en una escena cargada de energía.

Segundos después, los actores también sumaron a Yayo Guridi, quien se animó a cantar parte del estribillo y redobló la ovación del público.

La escena fue compartida por el propio Rusito, quien escribió en una historia de Instagram: “Qué hermoso momento, cantando con @pedroalfonsoo y @guridiyayo Brindis por Pierrot”.

La conexión con Uruguay no terminó en el teatro. Al día siguiente, Alfonso aprovechó el buen clima para acercarse a Plaza España y disfrutar de otro plan bien uruguayo: la rueda de candombe, que también compartió en redes. Se lo oyó cantar, de fondo, “Durazno y Convención”, mientras se deleitaba con el sonido de los tambores, la rambla como paisaje y los pasos de candombe.

Su amor por la tradición y las costumbres locales no es novedad. El ex ShowMatch dijo en una reciente nota con Sábado Show estar muy enganchado con la música uruguaya: “Salgo a correr escuchando murga y candombe. También sigo cuentas que muestran curiosidades de Uruguay. Mi algoritmo es casi uruguayo”.

Cortocircuito, protagonizada por Pedro Alfonso junto a Viviana Saccone, Diego Ramos, Yayo Guridi y Julieta Poggio, volverá a Montevideo el sábado próximo y luego continuará su gira por el interior del país en las próximas semanas. Las entradas están disponibles en Redtickets.