Luis Brandoni, "el último de los grandes": de Darín a Solita Silveyra, el dolor de sus colegas tras su partida
Los actores argentinos lloran la muerte de Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años. El desgarrador mensaje de Graciela Borges y la conmovedora despedida de sus compañeros de todas las horas.
La muerte de Luis Brandoni a los 86 años conmociona por estas horas a Argentina y el Río de la Plata todo. El actor, uno de los más importantes de su generación, falleció tras pasar nueve días internado por una complicación de salud. Tras conocerse la noticia, los mensajes de amor, dolor y admiración fueron unánimes.
"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", lo despidió su amiga Soledad Silveyra a través de Instagram. Horas más tarde y disculpándose por no poder atender a los periodistas que la estaban llamando en busca de un testimonio, Solita, que fue su última compañera en el teatro con la obra ¿Quién es quién? que hicieron hasta hace pocos días, desarrolló: "Se fue uno de los grandes actores con los que tuve el privilegio de compartir el último año y medio. Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él. Su amor por el teatro era inquebrantable: el público siempre primero. Me lo decía seguido: 'Solita, el escenario cura todo', y lo vivía en cada función. Hoy lo recuerdo con admiración y con enorme agradecimiento. Su coraje y pasión quedan conmigo siempre".
La actriz remató: "Te amaré por siempre".
Ricardo Darín, quien conformó con Brandoni una entrañable dupla en la serie Mi cuñado, se pronunció a través de la red social X y fue breve, pero contundente: "¡Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto!".
"Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo", lo recordó Oscar Martínez, quien compartió con él varios proyectos. "Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, La gran ruta. Fuimos hermanos en La tregua en el 74 y amigos en El cuento de las comadrejas hace pocos años. Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz".
Eduardo Blanco, otro de sus compañeros de varias horas incluyendo su última película, Parque Lezama, estrenada hace semanas en Netflix (y que antes fue una obra de teatro que hicieron mano a mano), lo despidió con dolor a la distancia: "¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento. Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona. Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo".
"Tristeza profunda por tu partida, queridísimo amigo y entrañable compañero de ganadas y perdidas. Estoy acostumbrada a los adioses, pero este me llegó muy hondo", fue el desgarrador mensaje de Graciela Borges.
Todas las generaciones de actores lo despidieron desde el mismo lugar sentido, destacando su generosidad, su calidad y la ausencia que dejará. "Querido Beto: me levanté con la noticia de tu partida. Has sido tan generoso conmigo, y tuve la fortuna de trabajar con vos en diferentes momentos. Fuiste, sos y serás un artista maravilloso para la cultura de nuestro país, y dejás una huella enorme en el cine, en el teatro y en la TV. Siempre te recordaré con mucho cariño. Después de estrenar Felicitas, me llamaste y me dijiste cosas tan lindas. Esas palabras fueron muy importantes para mí, y lo fueron aún más porque venían de vos. Descansá", le escribió Sabrina Garciarena haciendo referencia a la película de época que compartieron.
Y Malena Soldá, quien trabajó con él en la obra de teatro Made in Lanús: "Gracias, Beto. Nos acompañaste y guiaste en una experiencia irrepetible. Gracias por tu generosidad y tu paciencia. Te vamos a extrañar".
Son apenas algunos de los saludos para despedir a uno de los grandes actores argentinos.
-
Murió la legendaria actriz francesa Nathalie Baye a causa de una enfermedad neurodegenerativa; tenía 77 años
Cinco anécdotas increíbles de Luis Alberto Mulhethaler, “El Colorado de Omar” y por qué no habrá otro igual
El desgarrador motivo por el que Nicole Kidman decidió cambiar su vida y formarse como doula de la muerte
¿Encontraste un error?