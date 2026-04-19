La espectacular boda de Sofía Romano en una lujosa chacra en Punta del Este y el baile viral con Julio Ríos

Sofía Romano y Martín Villalba Abbadie dieron el sí rodeados del amor de sus seres queridos, entre familiares y amigos, y celebraron a lo grande en Las Vertientes, una exclusiva chacra ubicada en Punta del Este, con un entorno natural único entre sierras y abundante vegetación. La tarde-noche fue ideal: el clima acompañó y la temperatura resultó perfecta para una celebración al aire libre ayer sábado.

La emoción por esta fecha especial comenzó a palpitarse días antes. Tres jornadas previas a la boda, la periodista y panelista de Polémica en el bar (Canal 10) le dedicó un romántico posteo a su futuro marido por su cumpleaños número 40. Allí recordó que fue en Madrid, durante el último viaje a Europa que compartieron, donde Martín le propuso casamiento. “No tuve otra reacción que decirte que sí”, escribió entonces.

“El sábado festejamos para sobrevivir, porque el futuro llegó hace rato y el que abandona no tiene premio. La suerte de encontrarte alguna vez…”, cerraba aquel mensaje, que funcionó como un anticipo de lo que sería la gran celebración en uno de los lugares más exclusivos de Punta del Este, tal como se describe Las Vertientes en sus redes sociales.

La cita fue al atardecer, en este predio de 28 hectáreas ubicado en Sierra de la Ballena, sobre Camino Los Ceibos. El buen clima permitió realizar la ceremonia al aire libre, en un imponente espacio a cielo abierto con vista a la Laguna del Sauce. Sofía hizo su entrada radiante, con un elegante vestido, del brazo de su padre y sosteniendo un ramo de flores. Su caminata hacia el altar estuvo musicalizada con “Sería una pena”, de Callejeros. Cuando el sol ya se había ocultado, los novios estaban oficialmente casados.

Luego, la pareja se dirigió al impactante salón vidriado, con capacidad para cientos de invitados, donde una multitud celebró su amor bajo un cielo estrellado y con las sierras como telón de fondo.

Ya en la fiesta, hubo lugar para todo: desde bailes lentos y momentos románticos, hasta una pista encendida con familiares y amigos. Los novios lo dieron todo, incluso siendo levantados en andas mientras saltaban y celebraban. Más tarde, llegó el tradicional corte de torta y el brindis por esta nueva etapa, compartido con sus seres queridos.

La intimidad del festejo fue registrada por los propios invitados, y la comunicadora se encargó de repostear cada historia para que sus miles de seguidores pudieran acompañarla, aunque fuera a la distancia.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Sofía bailó junto a Julio Ríos, su compañero en Polémica en el bar. Ambos se llevaron todas las miradas mientras se movían al ritmo de “Hace calor”, el hit que El Reja grabó con el periodista deportivo en 2017 y que volvió a brillar en la pista. Esta vez, con la novia como gran protagonista de una noche inolvidable.