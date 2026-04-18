Periodista deportivo "reincidió" en el amor y se casó con su exesposa tras años de divorcio: las fotos de la boda

El periodista deportivo, historiador y escritor Atilio Garrido, de 76 años, contrajo matrimonio este viernes 17 de abril con Sandra Isabel González Alcoba, con quien ya había estado casado durante casi 40 años. Luego de un impasse con divorcio incluido, ambos volvieron a dar el "sí, quiero".

La ceremonia civil se realizó en el Registro de Estado Civil de Pan de Azúcar, en un acto de carácter íntimo que contó con la presencia de familiares, amigos y allegados. La pareja llegó vestida de forma elegante y fue acompañada durante toda la jornada por su perro, un testigo e invitado de honor de la celebración.

Fotos: Ricardo Figueredo.

Después de la unión civil, los recién casados recibieron a los invitados con una celebración vespertina en el Hotel L’Auberge de Punta del Este. Los agasajaron con un brunch hasta entrado el atardecer.

Entre los invitados estaba el ex presidente del club Flamengo de Río de Janeiro, Kléber Fonseca de Souza Leite, amigo personal de la Garrido y también el exdirigente del fútbol Eugenio Figueredo. Otro amigo del periodista deportivo, el artista Jaime Roos, también asistió acompañado de su pareja.

Los novios y Kléber Fonseca de Souza Leite, directivo de Flamengo. El perro de la familia acompañó toda la velada. Fotos: Ricardo Figueredo.

El cantante Patricio Giménez realizó distintas intervenciones musicales durante la celebración, incluida una interpretación del tema Amándote, previa mención al autor de la canción, presente en el auditorio.

Los novios junto a Jaime Roos y su pareja. Fotos: Ricardo Figueredo.

Garrido y González Alcoba residen actualmente en Punta Ballena en un chalet llamado “El último round”.

Jaime Roos, Patricio Giménez, Atilio Garrido.

Fotos: Ricardo Figueredo.





Con casi 30 libros publicados y una extensa trayectoria en los medios, Garrido ha narrado innumerables historias del deporte uruguayo. Fue parte de Estadio Uno y más recientemente, de Tenfield.

Atilio Garrido y Sandra Isabel González Alcoba. Sandra Isabel González Alcoba