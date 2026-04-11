"Lloraba de la emoción": Cecilia Comunales reveló el sueño que Chacho Ramos le cumplió y ya prepara nueva fiesta

Cada vez se conocen más detalles del lujoso casamiento de Cecilia Comunales y Gilberto Mendoza, que se perfila como uno de los eventos más grandes del año entre las figuras uruguayas. La boxeadora fue entrevistada este viernes en Algo contigo (Canal 4) y contó el detrás de escena de la celebración que compartió con el empresario venezolano, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo.

Conectada por Zoom desde Houston —ciudad donde reside actualmente—, Comunales relató cómo fue una boda que se extendió durante tres días en Medellín y que estuvo pensada, según sus palabras, más como un gran “encuentro familiar” que como una ceremonia tradicional. “No había comunicado mucho de este casamiento, aunque lo preparé con mucho tiempo y amor”, expresó, y aseguró que se ocupó personalmente de la organización desde fines de enero. “Todo. Estuve en cada detalle junto al wedding planner David Betancur y desde fines de enero no me paro de la computadora”.

Según relató, la elección de Medellín no fue casual: la pareja buscó un punto intermedio para reunir a una familia dispersa por distintos países. Según relato, su esposo tiene parientes en Canadá, España y otros países, mientras que la familia de Comunales está radicada en Uruguay. “Por el tema de la situación política de Venezuela, se han ido por todo el mundo. Elegimos Medellín porque no se precisa visa y todos podían ir”, explicó.

Más allá del casamiento en sí, el foco estuvo puesto en el reencuentro entre familias que en muchos casos no se conocían. “Yo no conocía a mucha parte de su familia, él no a la mía. Era un tema de unirlas”, explicó. A la celebración asistieron cerca de 200 personas, con unos 120 invitados vinculados directamente al núcleo familiar.

El festejo tuvo dinámica de festival: comenzó con un cóctel de bienvenida que derivó en fiesta, continuó con la boda principal y cerró con un “after” que la propia Comunales definió como infaltable. “Yo no puedo hacer una fiesta sin after”, dijo entre risas.

Uno de los ejes centrales fue la música, con una programación pensada para cruzar géneros y países. Participaron artistas como el colombiano Pipe Peláez y el venezolano Felipe Peláez, además de DJs de Uruguay, Colombia y Venezuela. “Era una wedding festival music”, resumió la boxeadora.

Cecilia Comunales y Gilberto Mendoza. Foto: Pamela Alciaturi.

Pero el gran momento emotivo llegó con la presencia de Chacho Ramos, a quien Comunales definió como un sueño cumplido. “El día que me volviera a casar yo quería al Chacho. Es mi cantante favorito”, contó. Según relató, el vínculo se dio semanas antes del evento y el músico viajó especialmente a Colombia con su banda. “Yo lloraba de la emoción. Me cantaba en mi casamiento y yo lloraba”.

La celebración también tuvo momentos de fuerte carga emocional por la mezcla de generaciones: estuvo su abuela de 91 años y una sobrina bebé que no conocía. “Fue un encuentro de amor tan grande que no saben la emoción que tengo”, expresó.

Tras la boda en Medellín, la pareja pasó unos días en Cartagena, aunque no realizó luna de miel formal por compromisos laborales. Sin embargo, ya proyectan nuevas celebraciones. “Ya estoy armando el aniversario en Uruguay”, adelantó Comunales.

Incluso dejó abierta la puerta a una nueva gran fiesta en 2027, nuevamente con formato musical. “DJ, asado, buffet… hasta ya tengo la banda para el año que viene”, adelantó, entre risas y sin querer dar más detalles.