La imponente boda de un fin de semana de Cecilia Comunales y el empresario Gilberto Mendoza en Colombia

La boxeadora uruguaya Cecilia "Reina" Comunales vive este fin de semana uno de los capítulos más importantes de su vida fuera del ring: su boda con el empresario Gilberto Mendoza, en una celebración imponente que tiene como escenario la ciudad de Medellín, Colombia.

La ceremonia se realiza este domingo 29 de marzo en la exclusiva Hacienda La Ahumada, en las afueras de la ciudad colombiana, y reunió a familiares, amigos y figuras vinculadas al mundo del boxeo que viajaron especialmente desde Uruguay y distintos puntos de la región para acompañar a la pareja.

Comunales, conocida como “la Reina”, deslumbró con un vestido blanco de gran elegancia, con una larga cola y delicados detalles, acompañado de un impactante ramo de flores rojas que aportó contraste y personalidad. La escena, cargada de emoción, mostró a la deportista en un rol completamente distinto al habitual, pero con la misma presencia que la llevó a ser campeona mundial.

La historia de amor entre la exboxeadora y el actual presidente de la Asociación Mundial de Boxeo comenzó en el ámbito del deporte como una amistad. Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció hasta convertirse en pareja durante la pandemia, consolidándose definitivamente en 2024.

Uno de los puntos más altos de la jornada se vivió durante los votos en el altar, donde tanto Cecilia Comunales como Gilberto Mendoza dejaron ver su costado más íntimo.

Visiblemente emocionada, la novia recordó el inicio de la historia de amor y destacó el carisma y la cercanía de Mendoza. “Te agradezco los cafés de cada mañana, que me aprontes el mate. Desde que estamos juntos no ha habido un día que no agradezca que estés a mi lado”. Y cerró con una declaración directa y sincera: “Soy muy bendecida, soy muy feliz cada día a tu lado. Solo quiero que sigas siendo así. Te amo”.

Por su parte, Mendoza respondió con palabras profundas: “Vengo a prometerte esta versión, la mejor de mí, la que costó muchísimo para estar acá”. El empresario confesó que en algún momento había dejado de creer en el amor, hasta que la llegada de Comunales cambió su vida: “Llegaste para iluminar ese túnel, me permitiste volver a nacer”.

De nacionalidad venezolana, Mendoza está radicado principalmente en Estados Unidos pero a la hora de la boda, los novios se decidieron por Medellín (Colombia) como forma de acercarse a la familia de ambos para la celebración.

El casamiento cuenta con la participación de artistas internacionales y regionales. Entre ellos, el uruguayo Carlos "Cacho" Ramos, quien será uno de los encargados de ponerle música a una velada que tuvo espíritu de “wedding festival”, tal como había anticipado la propia Comunales. También el artista venezolano Felipe Peláez brinda un vibrante show para los novios e invitados.

Familiares de la deportista viajaron a la boda y también dijeron presente invitados como la vedette Nadia Valverde y la comunicadora Pamela Alciaturi, parte de la delegación uruguaya que acompañó a la pareja.

El sábado, los novios agasajaron a sus invitados con una preboda en Marrakech – Zona E, en Llanogrande, donde se vivió una noche distendida, con consigna en tonos nude, música en vivo y un clima de celebración que marcó el tono de lo que vendría. Para este cóctel, la novia eligió un vestido largo estampado, de estilo caribeño mientras que Mendoza lució un traje sport, pantalón blanco y saco rosado.

Pamela Alciaturi y Cacho Ramos en el coctail de preboda.

La organización, a cargo del equipo de David Betancur, cuidó cada detalle: desde los traslados y la bienvenida en el aeropuerto hasta los regalos personalizados en los hoteles y la atención permanente a los invitados. Todo contribuyó a generar una experiencia que, según los asistentes, combinó lujo, calidez y cercanía.

La novia, Pamela Alciaturi y su hija Sol.

Así, entre música, emoción y una puesta en escena de alto nivel, Cecilia Comunales y Gilberto Mendoza sellaron una historia que nació en el boxeo y se selló por lo alto en el altar.

