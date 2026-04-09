Sale a la luz la intimidad de la boda de Cecilia Comunales: los impactantes videos de una fiesta de lujo

El casamiento de Cecilia Comunales y Gilberto Mendoza viene siendo uno de los eventos más llamativos del año en lo que a famosos uruguayos respecta. La boxeadora y el empresario contrajeron matrimonio en una imponente boda que duró todo un fin de semana y se realizó en Colombia, con familiares y amigos de ambos.

La celebración de su unión fue un espectáculo en sí misma. El 29 de marzo, en la Hacienda La Ahumada, una pequeña multitud se reunió en un salón de lujo que fue decorado con miles y miles de flores, un importante despliegue de luces y varios shows musicales. Uno de los presentes fue el uruguayo Chacho Ramos, de quien Comunales es fan y que llevó sus canciones bonitas y románticas hasta Medellín. Otro fue del artista venezolano Felipe Peláez.

Además hubo coreografías y divertidos bailes a cargo de los protagonistas, pero aunque TV Show había compartido todos los detalles de la boda, faltaba conocerse un elemento clave: los videos que muestran la intimidad de la impactante fiesta, y que con el correr de los días finalmente salieron a la luz.

Uno de los más llamativos fue compartido por el wedding planner David Betancur, quien registró al detalle todo lo sucedido para un casamiento de ensueño. Allí se pudo apreciar una decoración pasional en tonos de rojos y bordó, muchísimas velas, inmensos centros de mesa hechos a base de rosas rojas, pantallas gigantes y hasta un ascensor por el que Comunales hizo su ingreso al escenario, kilos de confeti plateado, show de láser, cotillón, performers y más, que fueron parte del banquete.

"¡Me explota el corazón de amor! ¡Fue mágico!", le comentó la uruguaya en el posteo. En el video, el especialista en organizar bodas explica: "Si una boda puede ser costosa, puede ser compleja, puede ser desafiante, pero sobre todo, puede ser extraordinaria".

Betancur también reveló cómo fue el diseño de la preboda, el exclusivo cóctel que se realizó un día antes del casamiento y fue para un grupo más reducido de invitados.