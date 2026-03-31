Relato de box, 35.000 flores y mucha música: así fue la boda de "La Reina" Comunales y Gilberto Mendoza

La campeona mundial Cecilia "La Reina" Comunales vivió un fin de semana de ensueño en Medellín (Colombia), donde selló su amor con el empresario y presidente de la AMB, Gilberto Mendoza, en una boda que combinó lujo, emoción y guiños al universo del boxeo.

El festejo se desarrolló durante dos jornadas. El sábado, los novios ofrecieron un cóctel de preboda de tono distendido, pensado para romper el hielo entre familiares y amigos llegados de distintos países. Pero el punto más alto llegó el domingo, en la exclusiva Hacienda La Ahumada El Albero en las afueras de la ciudad, donde se desplegó un evento a gran escala, cuidado en cada detalle.

La celebración estuvo organizada en tres espacios diferenciados. En una elegante carpa abierta, se llevó a cabo la ceremonia principal. Allí, rodeados de una impactante ambientación floral, los novios intercambiaron palabras cargadas de emoción antes de sellar su compromiso.

Luego, los invitados fueron guiados hacia un segundo sector, también bajo carpa, donde se vivió un clima más relajado con barra central y música en vivo del venezolano Felipe Peláez, quien aportó ritmo caribeño a la velada.

El recorrido continuaba hacia el salón principal, un espacio que deslumbró por su magnitud y sofisticación. Más de 5.000 rosas y 30.000 flores de otros tipos decoraban mesas y rincones, generando una puesta escenográfica pocas veces vista.

El look de los novios también estuvo a la altura de la ocasión. Comunales lució un diseño del reconocido Jorge Duque, mientras que el traje de Mendoza fue confeccionado por Verónica Restrepo. El organizador David Betancur compartió un video y se declaró satisfecho con la ambientación propuesta.

"Esta boda fue el equilibrio exacto: la profundidad de un rojo que lo envuelve todo y esa calidez tenue que parece detener el tiempo. Diseñamos un escenario para una pareja que entiende la elegancia desde la sensibilidad, donde el romance fue el único protagonista", escribió el wedding planner.

Uno de los momentos más originales de la noche tuvo como protagonista al periodista argentino Osvaldo Príncipi, quien ofició de maestro de ceremonias con un relato al estilo de una pelea, presentando a las familias como si fueran rivales sobre el ring, en un guiño creativo al mundo que une a los novios.

La música también tuvo presencia uruguaya con la actuación de Carlos "Chacho" Ramos, invitado especialmente para la ocasión. Su participación tuvo un tinte emocional, ya que Comunales es admiradora de su obra desde que lo conoció en el Carnaval de Melo.

Ya entrada la noche, la pista de baile se convirtió en otro de los focos de atención. Tanto la novia como el novio sorprendieron con coreografías junto a familiares y amigos. En el caso de Comunales, participó también la vedette Nadia Valverde, quien lideró parte de la puesta coreográfica.

La comunicadora y empresaria Pamela Alciaturi compartió fotos y videos de la velada, maravillada con los detalles de la fiesta.

La novia junto a Pamela Alciaturi y su hija Sol.

Con la llegada del cotillón, los novios realizaron un cambio de vestuario y la fiesta se extendió hasta las 3 de la madrugada, cerrando un evento que, según los presentes, fue tan impactante como inolvidable.

La boda de “La Reina” no solo celebró una unión, sino que dejó una marca por su despliegue, originalidad y el cruce perfecto entre glamour, espectáculo y pasión por el boxeo.