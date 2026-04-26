"Michael" hace historia: la película de Michael Jackson logró el estreno más taquillero de una biopic en cines

La película Michael ya está rompiendo récords en taquilla. La biopic sobre Michael Jackson debutó en cines este jueves y arrasó: según informa The Hollywood Reporter, logró una apertura de 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217,4 millones a nivel global en su primer fin de semana.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película acaba de marcar el mejor estreno de la historia para un biopic musical, superando a Straight Outta Compton (que había debutado con 60,1 millones en 2015) y también a Bohemian Rhapsody, que había abierto con 51 millones.

De todos modos, el film sobre Queen sigue siendo el biopic musical más taquillero de todos los tiempos, con 910 millones de dólares recaudados en el mundo, además de haberle dado a Rami Malek el Oscar a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury.

Según el medio especializado, Michael también se quedó con el mejor estreno histórico en Estados Unidos para cualquier biopic, dejando atrás a Oppenheimer (80 millones, sin ajustar por inflación).

Desde el estudio Lionsgate destacaron el hito como un trabajo conjunto. Según aseguraron, el productor Graham King, el propio Fuqua, el elenco encabezado por Jaafar Jackson y el apoyo del legado oficial de Michael Jackson fueron claves. “Por encima de todo, refleja la enorme muestra de amor y cariño de los espectadores de todo el mundo, subrayando la fuerza y vitalidad de la taquilla en cines. Si le das al público lo que quiere, va a responder”, señalaron en un comunicado.

Jafar Jackson en el papel de su tío, Michael

En su primer día, la película ya había sumado 38,5 millones en Estados Unidos, mientras que en el mercado internacional arrancó con fuerza, superando los 114 millones. Y eso que las proyecciones iniciales la ubicaban bastante más abajo, entre 65 y 70 millones para el fin de semana.

La respuesta del público también acompaña: Michael tiene un 97% de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes, mientras que en esa misma plataforma la aprobación de la crítica es de apenas 37%. El País, por ejemplo, le dio tres estrellas y definió la película como una “biopic previsible y familiar”, aunque reconoce que se sostiene gracias a las canciones.

La película se sumerge en una infancia atravesada por la exigencia familiar y el rigor artístico que marcaron sus primeros pasos en la música. Desde su irrupción junto a The Jackson 5 —un fenómeno clave del soul y el pop de los 70— hasta su despegue como solista con Off the Wall y la consagración definitiva con Thriller, la narrativa reconstruye sus inicios, sus shows multitudinarios y su vínculo con figuras clave de la industria.

La historia llega hasta 1988, con el inicio de la gira de presentación del disco Bad y, según se anticipa hacia el final, tendrá una segunda parte. El viernes se publicó la banda sonora de la película, e incluye 13 canciones, incluyendo clásicos como "Billie Jean", "Thriller", "Bad" y "Don't Stop 'Til You Get Enough".

En Uruguay, la biopic sobre la estrella del pop puede verse en varias salas de Movie, GrupoCine, Life Cinemas y Ópera.