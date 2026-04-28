Colo Gianarelli anunció su salida de "La mañana en casa" y "Polémica en el Bar" de Canal 10: el motivo

Este martes, Eduardo “Colo” Gianarelli sorprendió al anunciar que se despedirá en los próximos días de La mañana en casa y Polémica en bar, los programas que conduce en Canal 10. Si bien el comunicador ya había adelantado su intención de tomarse un descanso antes de asumir la conducción de Gran Hermano: Uruguay, no había precisado cuándo concretaría su salida.

Finalmente, este martes brindó más detalles al aire. Todo ocurrió durante una charla con sus compañeras Eliana Dide y Magui Correa sobre la reciente eliminación de Braian Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada. “Me quedan poquitos días para hablar acá de Gran Hermano”, deslizó Gianarelli, lo que motivó la inmediata consulta de Correa: “¿Estás en condiciones de decir cuándo te retirás?”.

Tras generar suspenso, el conductor confirmó la noticia: este viernes será su última participación en el magazine matutino. “Voy a seguir en el canal, voy a seguir compartiendo con los compañeros, pero obviamente no voy a estar en La mañana en casa por un tiempito”, explicó.

La reacción en el estudio fue de sorpresa y cierta tristeza, matizada por el humor habitual del equipo. En ese clima, Gianarelli agregó: “El viernes es mi último programa y también en Polémica, preparando todo lo que se viene en el segundo semestre, a partir de setiembre con Gran Hermano: Uruguay”.

Eduardo "Colo" Gianarelli. Foto: Gentileza.

Consultado por Petru Valensky sobre sus planes durante el receso, el conductor apeló al humor para descomprimir la emoción: “Voy a pintar la casa, cambiar la mampostería; voy a hacer todo”. También adelantó que incorporará una rutina de entrenamiento: “Me contraté un preparador físico para los martes y jueves a las 10.00”.

En marzo, en una entrevista con El País, Gianarelli ya había anticipado este movimiento profesional. “Lentamente voy a ir dejando todo. La idea es estar tres o cuatro meses sin nada, previo a que empiece el programa del segundo semestre. Este año no vuelvo a MasterChef, que es un formato muy familiar y sin ‘hate’, en contraposición a Polémica o Gran Hermano”, había señalado.