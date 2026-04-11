Tristeza en Canal 10: falleció Luis "Popi" Blanco, director de reconocidos programas de Saeta

La televisión uruguaya y en particular Canal 10 atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de Luis “Popi” Blanco, histórico director de diferentes programas de Saeta. Tenía 66 años y una trayectoria que dejó huella en varias generaciones de comunicadores y técnicos. El velatorio se desarrolla este sábado entre 13:00 y 14:45 en empresa Francisco González.

Blanco desarrolló su carrera durante más de tres décadas en Saeta, donde se consolidó como una pieza clave detrás de cámaras. Su trabajo fue determinante en la puesta al aire de recordados ciclos como Bendita TV, Salven el millón, Vivila otra vez, Escape perfecto y, en los últimos años, La mañana en casa.

La noticia fue comunicada en la noche del viernes por Eduardo "Colo" Gianarelli en el programa Polémica en el bar, donde envió sus condolencias a familiares y allegados. En señal de duelo, la pantalla de Canal 10 se fundió a negro por unos instantes, reflejando el impacto de la pérdida dentro del canal.

Quienes compartieron jornadas con “Popi” lo recuerdan como un profesional apasionado, de carácter intenso pero cercano, capaz de generar vínculos fuertes en el equipo. Su impronta quedó marcada no solo en la calidad de los programas que dirigió, sino también en el cariño de sus compañeros.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida. “Vuela alto loco lindo, compañero y amigo. Te fuiste como quisiste, exprimiendo cada instante”, escribió la productora y escribana del canal Ana Luisa González. Por su parte, Virginia Martínez lo definió como “un crack”, evocando años de trabajo compartido.

Blanco se había jubilado en 2019 y residía en Rivera.

