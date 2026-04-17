El Colo Gianarelli rompió el silencio sobre "Pasión de Carnaval": así fue la llamada por la que dejó Tenfield

Este jueves, Eduardo "Colo" Gianarelli fue el invitado principal de Hacemos lo que podemos, el programa de Richard Galeano. El futuro conductor de la primera edición de Gran Hermano: Uruguay habló sobre la adaptación del reality, su decisión de dejar Polémica en el bar y repasó distintos momentos de su carrera en televisión.

En ese marco, se detuvo a explicar qué ocurrió en su abrupta salida de Pasión de Carnaval, el ciclo de VTV que condujo entre 2022 y 2023. Su desvinculación del programa se produjo horas antes del Desfile Inaugural de Carnaval 2024, y el rol fue asumido por Lali Sonsol.

En su momento se había informado que no se había “arreglado la continuidad” de Gianarelli por motivos económicos, sin mayores detalles públicos. Ahora, en diálogo con Galeano, el comunicador dio su versión del detrás de escena.

Gianarelli relató que todo ocurrió en el avant premiere del carnaval, realizado en el Teatro de Verano el 24 de enero de 2024, la noche previa al Desfile Inaugural. Allí, según contó, recibió una comunicación inesperada desde la producción de Pasión de Carnaval. “A las 22.30 me llama una persona de Tenfield y me dice que el dinero que se me pagaba en tres cuotas ahora iba a ser en dos”, explicó. Y agregó su respuesta inmediata: "Pero me estás pagando 33,3% menos y me lo estás diciendo la noche antes".

Gianarelli afirmó que el planteo lo descolocó no solo por el monto —un tercio menos de su salario—, sino por la forma en que se comunicó. “Me sorprendió. Yo estaba en el Teatro de Verano, y cuando voy para casa, le cuento a mi esposa”, señaló.

“Yo soy muy poco platero. Me encanta ganarme la plata, pero si me citás en diciembre y me decís que la situación no es fácil y que necesitás bajar un tercio, te lo acepto. Te lo juro por mis hijos. ¿Pero me lo decís el día anterior?”, sostuvo. Y añadió: “Mi esposa me dijo que hiciera lo que quisiera, que no íbamos a dejar de comer por eso. Llamé a la persona y le dije: ‘te voy a decir que no, pero porque me lo decís el día anterior al Desfile’”.

Eduardo Gianarelli, El Colo, en la grabacion de "Masterchef". Foto: Leonardo Mainé / El País

“La persona me llamó, me dijo que me entendía y que lo iba a comunicar. Esa fue la última comunicación que tuve”, continuó. Según su relato, la secuencia se cerró al otro día, mientras llevaba a su hijo a una práctica de fútbol: “Me llamó Lali y me dijo: ‘Me dijeron que no vas a estar más’”.

En ese punto, añadió que el cambio impactó también en la planificación del equipo: “Lali no hizo el desfile ese año, porque no dio el tiempo: me fui la noche anterior; después me llamó Lali y le dije que agarrara. No tenía nada contra la empresa, pero estas cosas se hablan con tiempo. Así terminó”.

Gianarelli comentó además que no fue un caso aislado dentro del equipo de Pasión. “Después me enteré que a otros compañeros les hicieron lo mismo. Pero vos no sabés cómo es la situación de cada uno ni si necesita el dinero”, dijo. Finalmente, sintetizó su mirada sobre lo ocurrido: “Estuvo mal comunicado”.