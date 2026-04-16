"Me pagaron un montón": Luana de "Gran Hermano" reveló por qué se tatuó a Yao Cabrera y habló de su relación

La participación de Luana Fernández en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality show que se emite por Canal 10, genera ruido dentro y fuera de la casa. Su perfil —que mezcla exposición, polémicas pasadas y un presente intenso en el reality— sumó un nuevo capítulo tras una serie de confesiones que no pasaron desapercibidas.

Modelo, empresaria e influencer, Fernández entró al programa con una historia previa ligada al uruguayo Yao Cabrera, que cumple una condena de cuatro años de prisión en el penal de Bouwer (Córdoba), y a su participación en la llamada Mansión WiFi. Aunque su nombre figura en expedientes judiciales vinculados a la causa del youtuber, hasta ahora había evitado hablar públicamente del tema. Pero eso cambió este miércoles.

En una charla con sus compañeros, la participante sorprendió al referirse sin rodeos a uno de los elementos más visibles de su cuerpo: un tatuaje directamente relacionado con esa etapa. “Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso”, reveló, dejando atrás la evasiva que había dado días antes cuando le preguntaron sobre el tatuaje. “No importa”, dijo en referencia al tatuaje que dice "WiFi".

A partir de ahí, el relato avanzó hacia su experiencia durante la pandemia, cuando convivió con el grupo de creadores en la Mansión WiFi. “Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers, youtubers, todos vivimos ahí como un año y laburé con ellos y bueno, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero...”, contó.

Lejos de tomar distancia, Luana definió ese período como positivo: “La posta es que la pasé increíble. O sea, en plena pandemia fue. La pasé rebién, porque aparte tenía laburo”. Sus palabras aportan una mirada desde adentro sobre la dinámica de producción constante de contenido que caracterizaba al grupo.

Sin embargo, también hubo lugar para referencias a los aspectos más oscuros de ese entorno. La propia participante mencionó el allanamiento a la mansión: “Yo no estaba, yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”. Y agregó detalles sobre el contexto: “Porque había cosas… Había mucha gente quizá ilegal trabajando. En negro, pero bueno”.

"WIFI"



Porque el tatuaje de LUANA dice WIFI en su paso por la mansión de Yao Cabrera, que ahora está preso #GranHermanoGeneraciónDorada pic.twitter.com/ZzIajTXv7d — Porque Tendencia Gran Hermano (@pptgranhermano) April 15, 2026

Según trascendió en medios argentinos, el nombre de Luana figura en la causa que derivó en la condena de Cabrera por reducción a la servidumbre. Aun así, dentro de la casa, la influencer evitó profundizar sobre ese aspecto: “Se la agarraron con él porque era superconocido, ¿entendés? Y hubo una causa ahí que no me voy a meter. Por eso allanaron”.

En paralelo, el caso judicial del youtuber sumó en las últimas horas un nuevo frente. El martes, Infobae informó que Cabrera enfrenta ahora una causa por lavado de activos, a cargo del Juzgado Penal Económico N°3. Mientras busca defenderse tanto en la Justicia como en los medios, el uruguayo incorporó una nueva defensa legal.

Se trata de los hermanos Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madeo Facente, quienes ya fijaron postura públicamente. “Que Yao haya sido condenado por un delito, no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal”, dijo Fernando Madeo Facente a Infobae.

Yao Cabrera. Foto: redes.

En esa línea, el letrado sostuvo: “Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero".

De acuerdo al penalista, ese delito precedente “no está probado en absoluto”. “Ni tampoco está probado que Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto”, agregó y aseguró que el ex youtuber “trabaja desde que llegó al país, desde los 18 años. Todo el dinero que recaudó es legítimo“.