Una estrella internacional llega a "Gran Hermano" para reemplazar a Andrea del Boca: de quién se trata

La salida inesperada de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada, tras la caída que la obligó a abandonar el reality por indicación médica, dejó un vacío difícil de llenar. Sin embargo, la producción no dudó en apostar fuerte y fue en busca de una figura de peso, con trayectoria internacional y una historia profundamente ligada a la emoción de las telenovelas que marcaron a toda una generación.

La elegida es Grecia Colmenares, la actriz venezolana que supo conquistar al público en los años 80 y 90 con ficciones que recorrieron el mundo. Dueña de un estilo inconfundible y recordada por sus personajes cargados de sensibilidad —y lágrimas—, su llegada promete darle un giro interesante al juego.

Para presentarla, la producción de Gran Hermano (que en Uruguay se emite por Canal 10) eligió un clip en el que se repasaban momentos icónicos de su carrera, junto con algunas de sus frases más recordadas. “La vida depende de los ojos con los que la miras…”, se la escucha reflexionar en un tono íntimo, con su emoción característica. Y en otro pasaje añade: "La vida tiene para muchos golpes pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso".

En ese mismo video, Colmenares también evocó sus inicios, cuando de niña jugaba a actuar frente al espejo, improvisando escenas de telenovelas y ensayando besos, con una toalla en la cabeza. Una postal que anticipa el fuerte vínculo que siempre tuvo con el género que la consagró.

"La gente va a saber de mí, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano", decía también en el clip que le daba la bienvenida.

La actriz Grecia Colmenares.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar su ingreso y no escatimó elogios: recordó su paso por la versión italiana del reality, donde tuvo una destacada participación. Desde el panel, Laura Ubfal celebró el reemplazo destacando que “se va una estrella y llega otra”, mientras que Gastón Trezeguet remarcó su perfil competitivo y su conocimiento del juego.

Con una sólida carrera que incluye éxitos como Topacio —que la catapultó a nivel internacional—, María de nadie —clave para consolidar su vínculo con el público argentino— y Más allá del horizonte —donde formó una recordada dupla con el uruguayo Osvaldo Laport—, Colmenares supo consolidarse como una figura central de la pantalla chica. Más acá en el tiempo, tuvo una participación especial en Chiquititas, ampliando su llegada a distintas generaciones.

Instalada actualmente en Italia, la actriz viene de atravesar un momento muy especial en lo personal: recientemente se convirtió en abuela de Luca, una faceta que comparte con orgullo en redes sociales. A

hora, de vuelta en Argentina, una tierra que confesó haber extrañado en el posteo que hizo ayer a la noche cuando pisó ese suelo, se prepara para un nuevo desafío en uno de los formatos más exigentes de la televisión, donde buscará mostrar su lado más humano.