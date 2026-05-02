Lanzan tráiler de la nueva película de Natalia Oreiro y Adrián Suar y tiene emblemático tema del Cuarteto de Nos

Tras protagonizar una de las últimas grandes comedias de televisión argentinas, Solamente vos, Adrián Suar y Natalia Oreiro vuelven a reunirse en la pantalla a 10 años de aquel título que los grabó en la memoria de toda una generación como Juan y Aurora. En este caso, se reencuentran para protagonizar una película que también lo tiene a Suar como director: Yo, narciso.

Se trata de una comedia romántica en la que Suar interpreta a Máximo Rey, un cirujano plástico muy egocéntrico y muy seductor, que está convencido de que puede mejorar a todo el mundo. Eso incluye a Rocío Flores (Oreiro), una mujer que llega a su consultorio buscando un cambio. Lo que Máximo no sabe es que Rocío, en verdad, es una socióloga y profesora universitaria que escribe sobre narcisismo y ha decidido que él sea su objeto de estudio.

Todo se complicará a medida que avance la relación entre los dos y aparezcan un par de problemas. Por un lado, la hija de Máximo (Sofía Morandi) es alumna de Rocío y no sabe que su padre es el narcicista al que analiza su docente. Por otro, claro: Máximo se enamorará.

La película incluye a Moria Casán, Julieta Zylberberg y a varios actores reconocidos del Río de la Plata. Yo, narciso se estrenará en cines en agosto de este año.

Pero hay un detalle más que sobresale para los uruguayos y es que, en el tráiler estrenado este viernes, se revela la presencia de un clásico del Cuarteto de Nos en la banda sonora, muy a la medida de la temática que aborda la serie: "Me amo".

Antes de que llegue Yo, narciso a cines, Oreiro tendrá el estreno de otra película: Nada entre los dos, que protagoniza con Gael García Bernal, dirige Juan Taratuto (Un novio para mi mujer) y se filmó en Uruguay. Se estrenará en cines locales el 21 de mayo.