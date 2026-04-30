"Precioso": el contundente guiño uruguayo en "El diablo viste a la moda 2" que se rinde al talento de Paysandú

Este miércoles llegó a cines locales El diablo viste a la moda 2, una de las películas más esperadas del año. Secuela de una icónica comedia de 2006, está otra vez protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, y ha batido un récord de preventa a nivel nacional: se comercializaron más de 17.000 entradas antes de su llegada a salas y se le arrebató la marca histórica a Barbie.

La película vuelve a seguir a Miranda (Streep), quien está en apuros al frente de la revista Runaway en medio de la crisis editorial que supone la era digital. Ante este desafío deberá volver a aliarse con Andy (Hathaway), quien supo ser su asistenta y se ganó el corazón de la audiencia en la entrega original. Y juntas, con el incondicional Nigel (Stanley Tucci) siempre cerca, se enfrentarán a la otra antigua asistente de Miranda: Emily (Blunt).

El reencuentro es todo un acontecimiento para el público esencialmente millennial que se vio marcado por esta historia que combinó sueños, moda, buenas canciones y una transformación física y emocional de Andy. Y además guarda un guiño especial para los uruguayos.

Es que como se sabía desde que circularon las imágenes del rodaje de El diablo viste a la moda 2, la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst iba a estar presente de alguna forma. Se había visto a Anne Hathaway caracterizada como Andy y utilizando un vestido multicolor de Hearst mientras caminaba por las calles de Nueva York. Lo que no se sabía era que la sanducera también iba a aparecer nombrada en la película.

Su nombre está en boca de Nigel (Tucci) cuando, recreando una de las secuencias clásicas de la primera El diablo viste a la moda, está buscando prendas en el imponente vestuario de la revista Runaway, y va escogiendo piezas de diseñadores icónicos con un criterio: lujo silencioso, es decir, prendas sobrias pero indiscutibles. Y mientras selecciona algo de Fendi y unos pantalones de Brunello Cucinelli se detiene en un vestido marrón: "Ah, Gabriela Hearst. Precioso", dice.

Gabriela Hearst es de Paysandú. Estudió en Montevideo y continuó su formación entre París y Nueva York, donde desarrolló toda su carrera. Lanzó su primera marca en 2004 y en los últimos 10 años se ha consolidado como uno de los nombres claves de la moda actual, con un fuerte hincapié en lo artesanal y un diferencial que aportan la calidad de sus textiles.

Fue directora artística de la marca Chloé y ha vestido a varias superestrellas, incluyendo a la propia Anne Hathaway. Ahora, fue elegida para diseñar los uniformes oficiales de la Selección Uruguaya de Fútbol de cara al Mundial 2026. Y sí: también es parte de El diablo viste a la moda 2.