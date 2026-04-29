"Cumbres borrascosas": cuándo llega al streaming el drama con Margot Robbie y Jacob Elordi que fue tendencia

Estrenada en San Valentín, la nueva versión de Cumbres borrascosas se convirtió en uno de los fenómenos del año. El drama de época basado libremente en la novela de Emily Bronte no convenció a la crítica, aunque sí al público. Recaudó más de 240 milones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Ahora anunció su llegada a una plataforma de streaming.

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi como Catherine Earnshaw y Heathcliff, la película dirigida por Emmerald Fennell es una reinterpretación de la novela publicada en 1847 que ha tenido varias adaptaciones al cine. La intención de Fennell que también se encargó de la adaptación, fue "recrear la sensación de una adolescente leyendo este libro por primera vez", comento a la revista Vogue.

El próximo 1° de mayo llega Cumbres Borrascosas a la plataforma HBO Max, mientras que el sábado a las 22.00 se estrena en el canal HBO.

Cumbres borrascosas ha sido adaptada al cine desde hace casi un siglo. En 1939 se estrenó la primera versión, dirigida por William Wyler y con Laurence Olivier como Heathcliff y Merle Oberon como Cathy. En 1953 Luis Buñuel dirigió la versión mexicana, Abismos de pasión, centrada en la crudeza y la obsesión de los protagonistas, y en 1970 Timothy Dalton protagonizó otra adaptación de la famosa novela. En la de 1992, Ralph Fiennes y Juliette Binoche fueron Heathcliff y Cathy, y en 2011 la realizadora Andrea Arnold se encargó de regresarla al cine con el actor negro James Howson como el protagonista.

Margot Robbie y Jacob Elordi en "Cumbres borrascosas". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

La elección del elenco, así como el llamativo diseño de producción, el vestuario y la música de Charli XCX, no pasaron desapercibidos para los internautas y generaron elogios y críticas en redes.

Este año, dos de los actores más populares de Hollywood se pusieron al frente de esta historia sobre la intensa y destructiva relación entre Cathy y Heathcliff, que se volvió tema de conversación en las redes sociales, y cuyo estreno en el streaming es inminente.