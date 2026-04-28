"Nueve reinas" vuelve en formato serie de Netflix con una estrella de "La casa de papel" y escenario renovado

Nueve reinas, estrenada en 2000, es una de las películas más exitosas del cine argentino. Dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, fue un fenómeno de taquilla y con el tiempo se consolidó como un clásico. Ahora, más de 25 años después, la historia regresará en formato serie.

Este lunes, Netflix anunció el inicio del rodaje de Nueve reinas, una adaptación española que traslada la acción al Madrid de 2012, en plena crisis económica. La producción apuesta por reimaginar el universo original sin perder su esencia: el mundo de los estafadores de guante blanco, donde la mentira, la improvisación y la actuación funcionan como herramientas centrales.

“Marcos, un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan, un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia”, detalla la sinopsis oficial. “Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate”.

“Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa”, completa.

El nuevo elenco pone el foco en una dupla fuerte. Álvaro Morte será el encargado de encarnar a Marcos, el personaje que en la versión original interpretó Darín. Con alcance global tras su paso por La casa de papel en el papel de El Profesor, Morte se convierte en una de las principales apuestas del proyecto. Por su parte, Patrick Criado asumirá el rol de Juan, originalmente interpretado por Pauls. Criado también formó parte de La casa de papel, además de trabajos en Antidisturbios y Las noches de Tefía, y participará en la próxima película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.

La serie suma además a Jose Coronado, Aura Garrido y Margarida Corceiro. Por ahora no hay confirmación sobre la cantidad de episodios ni su formato definitivo. Como primer adelanto, Netflix difundió un breve video que recrea uno de los planos más recordados de la película original, con los protagonistas frente a las emblemáticas estampillas.

No es la primera vez que Nueve reinas cruza fronteras. En 2004 tuvo una remake estadounidense, Criminal, dirigida por Gregory Jacobs, que no logró capturar la precisión del film original. Ese antecedente dejó la vara alta frente a nuevas versiones.

En paralelo, el legado de Bielinsky volvió a ponerse en foco con Nueve auras, un documental estrenado en 2025 que revisita su obra, su método de trabajo y su impacto en la industria, interrumpido por su muerte prematura a los 47 años.