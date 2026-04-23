Charlize Theron: por una lesión llegó a la actuación, cumple 30 años de carrera y estrena "Apex" en Netflix

Había algo que hacía imposible no mirarla, aunque aparecía unos minutos en dos películas pequeñas. Fue la rubia Tina de Eso que tu haces!, el debut como director de Tom Hanks, y Helga, la peligrosa modelo de Nadie vive demasiado, donde se peleaba con Teri Hatcher. Después de El abogado del diablo no había dudas: había nacido una nueva estrella en Hollywood, Charlize Theron.

De sus comienzos se cumplen 30 años (porque en Los niños del maíz 3 de 1995 no tiene diálogos ni aparece en los créditos), y mañana estrena película en Netflix: Apex.

Se trata de lo nuevo del islandés Baltasar Kormákur, a quien le gusta contar historias de supervivencia y adversidad. Como en The Deep (2012) sobre sobreviviente de un naufragio a la deriva en las gélidas aguas de Islandia, Everest (2015) sobre el accidente de 1996, o Bestia (2022) donde Idris Elba e hijas se enfrentan a un león.

Ahora le toca a Theron ponerse en esa situación. Interpreta a Sasha, “una mujer afligida que pone a prueba sus límites en la naturaleza australiana, termina en un juego mortal con un depredador despiadado”, dice la sinopsis.

No se trata de los peligros naturales de Australia con sus serpientes y arañas venenosas, sino un asesino serial: Ben (Taron Egerton) quien se cruza con la protagonista, adicta a la adrenalina, mientras busca de rafting.

El director y productor Baltasar Kormákur junto a Charlize Theron en el set de "Apex". Foto: Kane Skennar/Netflix © 2026

En notas de producción, Theron elogió el guion. “Había algo hermoso en su sencillez; no sencillo en sentido negativo, sino bello en su simplicidad, sin artificios. Me entusiasmó la idea de que fuera prácticamente un drama para dos actores, Taron y yo, y de llevar la narrativa física al extremo”.

Acostumbrada a las escenas de acción, Theron dijo que filmar con Kormákur fue genial, aunque la dejó exhausta. “Cuando te comprometes con algo así, buscas a alguien que te lleve a un lugar al que no puedes llegar por tu cuenta, y Balt (el director) no tiene problemas para saber dónde está ese lugar. Tiene una gran intuición sobre las capacidades de las personas, pero nunca te obligaría a hacer nada. Siempre era el primero en meterse al agua, en saltar del acantilado, y todo lo hacía con Crocs. Hacía largas caminatas por los acantilados con Crocs. Eso fue lo más increíble que hemos visto”, comentó Theron, también productora de la película de Netflix.

También le requirió incorporar nuevas destrezas, como aprender a escalar. “He recibido mucha formación en artes marciales y combate, y la mayor parte de mi trabajo de acción se enmarca en ese mundo, pero esto fue muy diferente. Se trata de resistencia y fuerza. La técnica de escalada es realmente hermosa, es un verdadero arte”.

Charlize Theron en la película "Apex". Foto: Kane Skennar/NETFLIX © 2026

Una carrera impensada

Theron llegó a la actuación luego de un problema en la rodilla que la alejó de la danza. Y antes de contar historias en la pantalla grande, como productora y actriz, ganar el Oscar y cobrar 10 millones de dólares por película, tuvo una vida que parece salida de una de sus películas.

Nacida en Sudáfrica y con una historia familiar de violencia (su madre mató a su padre en defensa propia), de niña sufrió bullying producto de una ictericia que le afectó su dentadura hasta los 10 años.

Ya adolescente comenzó en el mundo de la moda, trabajó como modelo en Milán, también en Miami y Nueva York donde estudió danza hasta que una lesión en la rodilla terminó su carrera como bailarina.

Con un pasaje de ida y 300 dólares que le dio su madre fue a Los Ángeles a buscar carrera como actriz. No fue en un estudio de cine, sino en su peor momento, en un banco intentando cobrar, sin suerte, un cheque de su madre, la descubrió un caza talentos.

En poco tiempo era la nueva protegida de la agente J.J. Harris, CEO de One Talent Management y Kevin Costner, Drew Barrymore y las hermanas Dakota y Elle Fanning, entre sus clientes. Fue su representante por 15 años.

Charlize Theron en "Mad Max: Furia en el camino". Foto: Archivo.

A la interesante El abogado del diablo, donde compartió elenco con Keanu Reeves y Al Pacino le siguió una racha de tres películas por año, siempre mostrando distintas facetas en personajes de reparto. Fue parte del thriller La cara oculta, donde era la esposa que sospecha que su marido, astronauta con cara de Johnny Depp, no volvió solo del espacio; Joe, sobre una especie de mini King Kong de Disney; el drama Celebrity de Woody Allen; y la ganadora del Oscar, Las reglas de la vida.

Para el nuevo milenio ya era una actriz de peso, con dramas como Dulce noviembre ahora como protagonista junto a Keanu Reeves, la vertiginosa La estafa maestra y el thriller Acosada donde los villanos eran Kevin Bacon y Courtney Love.

Charlize Theron en "La vieja guardia". Foto: Archivo.

En 2004 ganó el Oscar a mejor actriz por Monster donde tuvo que (como antes hizo Nicole Kidman con Las Horas) atravesar por un proceso de maquillaje para transformarse en Aileen Wuornos, la prostituta devenida en asesina en serie de Daytona Beach. En su discurso de agradecimiento, luego de saludar a sus compañeros y amigos, agregó: “Y a mi mamá. Te has sacrificado tanto para que yo pueda vivir aquí y cumplir mis sueños, y no hay palabras para describir cuánto te amo. Y no voy a llorar”.

Después del Oscar, Theron continuó explorando géneros, y en 2005 llegó Aeon Flux, aventura de ciencia ficción que le abrió un nuevo reino: heroína de acción. Por esa senda siguió con Hancock, Mad Max: furia en el camino, Atómica y las dos entregas de La vieja guardia de Netflix.

También ha sido villana de acción en Blancanieves y el cazador, y su secuela, y en Rápidos y furiosos, donde le complica el día a Vin Diesel.

Aquella actriz que se imponía en apenas unos minutos hoy sostiene películas y sagas. En Apex, Theron vuelve a demostrar que, incluso al límite, sigue siendo imposible no mirarla.