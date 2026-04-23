La Trastienda reabre con nueva gestión: la respuesta a las críticas por la grilla y las reformas en la sala

Desde el sábado, la avenida Fernández Crespo tendrá un poco más de vida. Es que La Trastienda, la sala de conciertos a metros de la esquina con Paysandú, reabrirá sus puertas. Bajo una nueva administración, el emblemático escenario —que se despidió en febrero de 2025— inaugurará una nueva etapa.

La dirección está a cargo de los empresarios uruguayos Enrique Quinteros y Fernando Herrero y, según explicó este último a El País, la dinámica será similar a la que definió la gestión anterior. “Somos una sala de shows”, dijo, y eso incluye recitales de proyectos locales e internacionales, además de espectáculos de humor.

“Fue un desafío grande llegar hasta acá y una responsabilidad muy importante lo que se viene”, asegura Herrero. “Desde marzo, cuando pudimos dar la noticia de que volvíamos, el peso simbólico y la historia del lugar se hicieron sentir más de lo normal”.

Su comentario refiere a las fuertes críticas que despertó la ausencia de proyectos liderados por mujeres en la grilla inaugural. Al respecto, explica: “Fue un tema de tiempos y de disponibilidad de fechas, de giras y de presentaciones de discos, y en ese momento estábamos trabajando en el resto de la grilla”. En diálogo con El País, agrega que ya hay artistas como Malena Muyala, Ana Prada y Alfonsina confirmadas, y que se “está trabajando con todos a la par para no dejar a nadie afuera”.

Hasta el momento hay 14 shows anunciados, y la lista está disponible en la web de Passline, donde se pueden comprar las entradas. Todos cuentan con 2x1 para socios de Club El País, aunque los cupos son limitados.

El show inaugural estará a cargo del trío cordobés Toch, que este sábado presentará el disco Pulso inicial, en el que participan varios artistas locales: Nicolás y Martín Ibarburu, Eli Almic, Hernán Peyrou y una selección de cantantes de Asaltantes con Patente. Las entradas cuestan 800 pesos.

Más adelante, el 7 de mayo, Buitres —un clásico de La Trastienda— iniciará una serie de cuatro recitales en la sala a lo largo del mes. Repetirán el 8, el 29 y el 30, y solo quedan entradas para la última fecha, que cuestan 1900 pesos.

El resto de los recitales anunciados ofrecerá proyectos de diversos estilos musicales. El 9 de mayo, Balta presentará el disco Ayer dijiste mañana, y la noche siguiente el italiano Fabio Lione llegará con el Dawn of Victory Tour. La agenda del mes se completará con Knak (14), Garo Arakelian (15) y Fernando Cabrera (19).

Por otra parte, el 21, Diego Delgrossi presentará la segunda parte del unipersonal Políticamente incorrecto, que inaugurará la agenda de shows de humor de La Trastienda. Las entradas van de 748 a 920 pesos.

Para el resto del año ya hay más shows anunciados. El 15 de agosto, La Triple Nelson presentará De amor, de locura y de guerra; el 11 de setiembre, el argentino Zamarbide actuará con ReyToro como invitado especial; y el 12 de noviembre, El Asilo de la Bestia ofrecerá el show Paradisus et infernus.

Herrero adelanta a El País que ya hay “más de 40” shows agendados para lo que resta del año, que se anunciarán próximamente. A su vez, se están negociando otros 30.

Además, adelanta que los baños y el living de platea alta fueron remodelados, que se mejoraron el audio y la iluminación, y que se agregó una pantalla. “Nos queda mucho por invertir”, cierra.