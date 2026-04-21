Seis shows para ver en un festival que defiende la canción de autor y hace más de 10 años impulsa nuevas voces

Con el compromiso de seguir abriéndole paso a nuevas voces de compositores locales, el festival Canciones de Otoño vuelve esta semana e inaugura su 12.ª edición el jueves; se extenderá hasta el domingo en dos sedes.

La primera fecha, este 23, será en el Centro Cultural Parque del Plata, a las 20.00 y con entrada libre y gratuita.

Allí se presentarán Clara Pregliasco, finalista de la primera edición del concurso que se organiza en el seno del festival, y una artista a punto de terminar la grabación de su primer EP. Su propuesta se caracteriza por la fusión del pop y la raíz folclórica y por letras íntimas, bañadas de calidez.

Compartirá la fecha con Belén Giacussa, oriunda de Canelones que el año pasado estrenó su primer EP, Mundo alterno, una puerta de entrada a su universo artístico.

Entre sábado y domingo se llevará a cabo la pata montevideana del festival, como siempre en la Sala Camacuá.

El 25, desde las 20.00, actuarán Agusdelagua, cantautora de Salto que se mueve entre ritmos uruguayos y latinoamericanos; y Nikyllo, un artista de Toledo que se crió entre murga y música popular, pero tiene una propuesta bien urbana.

Y el domingo, también a partir de las 20.00, estarán Aldana, finalista de La Voz Kids, fichada por el sello Bizarro Records y una cantante que brilla en las baladas y las propuestas más melódicas; y el melense Pablo Félix, tecladista y compositor que ya editó dos EPs, Canciones Accidentales (2023) y Temporal (2025).

Las entradas para ambas noches están en Redtickets.

Con esa grilla, Canciones de Otoño —que se estrenó en 2015— vuelve a apostar al cruce de recorridos nuevos y no tantos, para mostrar una foto de la escena autoral actual.