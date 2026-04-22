Cancelan show de Brenda Asnicar y Laura Esquivel en Uruguay: los motivos y cómo será la devolución de entradas

Anunciado en febrero por las redes sociales, el show Amigas del corazón prometía ser uno de los puntos fuertes en materia musical para varias generaciones. El atractivo principal era la reunión en vivo de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la serie juvenil Patito Feo, quienes volverían a compartir escenario a dos décadas del final de la ficción.

Las artistas habían presentado una gira internacional que incluía una fecha en Montevideo. El fin de semana participaron de manera sorpresiva en la fiesta Bresh en España, país al que regresarán en junio para continuar con el espectáculo. En Uruguay, el concierto estaba previsto para el 24 de abril en el Antel Arena.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar en el anuncio del show "Amigas del corazón". Foto: Captura de Instagram

Sin embargo, la productora Gaucho informó este miércoles, a través de sus redes sociales, la cancelación del show. “Por razones de fuerza mayor, ajenas a la responsabilidad de las artistas, el show de Laura y Brenda ‘Amigas del corazón’, programado para el viernes 24 de abril en el Antel Arena, ha sido cancelado”, señala el comunicado oficial.

En cuanto a las entradas, se establecieron dos modalidades de devolución.

“Compras realizadas con tarjetas de débito/crédito (web o presencial): no es necesario realizar ninguna gestión adicional. El importe será reintegrado automáticamente a la cuenta asociada a la tarjeta utilizada”, se publicó.

En cambio, para las compras realizadas en efectivo, en locales de cobranza como Abitab o redpagos, “la devolución deberá solicitarse exclusivamente en cualquier local de Redpagos del país. Será obligatorio presentar las entradas en buen estado de conservación.

Además se anunció que el plazo para gestionar la devolución será hasta el 4 de mayo de 2026 inclusive.

Las artistas no han publicado información sobre la cancelación de la fecha en Uruguay, aunque sí han estado activas en las redes sociales. Asnicar publicó historias con fechas del show en México, y reels de la gira de medios que realizaron en España junto a Esquivel.