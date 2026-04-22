Charly Sosa reveló el insólito motivo por el que no se corta el pelo: la estricta cláusula laboral que lo impide

Este martes, durante una nueva emisión de Ahora caigo, el programa de entretenimientos que conduce Gustaf en Canal 4, Charly Sosa reveló una insólita historia vinculada a su emblemático look. Todo ocurrió durante un intercambio entre el conductor y el cantante de éxitos de la movida pop latina como "Mayonesa" y "Agachadita".

"¿Alguna vez te dijeron que te cortaras el pelo para alguna producción discográfica o para un show?", le preguntó Gustaf. "Ninguna producción me lo permitió", respondió sin dudar el excantante de Chocolate. Ante la sorpresa del equipo de Ahora caigo, Sosa se explayó. "Cuando fui a firmar mi primer contrato como solista en España, me reuní con un empresario y le dije que quería cambiar la ropa, las canciones, el estilo y que me iba a cortar el pelo", relató. Según contó, apenas el empresario escuchó su intención de cambiar de look, "agarró el contrato y empezó a guardarlo en un cajón".

Sosa, sorprendido, pensó que había cometido un error durante la reunión. "Entonces, el tipo me dice: 'Hostia, tío, te cortás el pelo y no te conoce ni tu madre'", contó entre risas. "Tiene que ver con que en aquel momento no había redes sociales ni YouTube; lo único que había era MTV. Y la imagen que se conocía de mí por 'Mayonesa' era la del cantante de pelo largo, con la raya al medio. Tenía que aparecer siempre de la misma forma".

"Con el tiempo pensé que iba a poder cambiar", aseguró. "Pero ahora llegaron las fiestas retro y, ¿cómo tenés que ir? Igualito a esa época", contó. "No me pasa solo a mí: también lo viven Fabio Zambrana, el cantante de 'La Bomba'; Gaby, el cantante de 'El meneaíto'; y Frank, el cantante de El Símbolo. Todos tenemos que caer idénticos a como estábamos en el momento de apogeo de esas canciones".

Charly Sosa. Foto: Estefanía Leal.

"Pará, Charly, me llama la atención… ¿vos querías cortarte el pelo?", lanzó Gustaf. "Si fuera por mí, me lo cortaría acá, ahora mismo. Son muchos años: empecé en el '99", contó antes de ser interrumpido por el conductor. "Bueno, ¡vamos a cortarlo! ¡Traeme una podadora!", bromeó. "¡No! Es una broma. No, que me quedo sin laburo", respondió Sosa con complicidad.

"Te voy a contar algo: me lo han puesto en cláusulas de contratos para fiestas retro. Te ponen un montón de condiciones y el tema de la imagen tiene que estar igual que en la época de apogeo. 'Charly Sosa: pelo largo', dice. ¡Te lo juro! Es parte del trabajo y lo tengo que respetar. Además, muchos colegas de la música tropical se han ido cortando el pelo o se les cayó, pero por suerte a mí todavía no", cerró.