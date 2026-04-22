Natalie Yoffe sorprendió con una picante confesión sobre su presente amoroso: “Alguna cosita...”

Natalie Yoffe volvió a ser noticia pero esta vez no fue por su trabajo como panelista de La previa de Gran Hermano (Canal 10) ni por su faceta empresarial, sino por una inesperada reflexión sobre su vida sentimental que nunca suele pasar desapercibida.

La conductora de Más que palabras —el ciclo que va los sábados al mediodía por Asertiva Play— se metió de lleno en un tema universal: el amor en tiempos modernos. Bajo la polémica consigna ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir pareja y mantener el vínculo?, el programa contó además con la participación de las psicólogas Jenny Stiglitz y Pauli Rodríguez, con quienes debatieron sin filtros sobre idealización, desgaste, redes sociales y expectativas.

Fue en ese intercambio donde Yoffe dejó una frase que encendió la conversación.

Todo comenzó cuando su compañero Pablo Magno mencionó la idea de un coach español —cuyo nombre no recordó— que plantea que nadie “te hace nada”, sino que cada uno es responsable de cómo gestiona lo que el otro hace. Lejos de coincidir, la conductora fue tajante: “No es tan fácil porque a veces uno es manipulado. Me ha pasado, he sido víctima de manipulación y a veces no te das cuenta”, expresó.

Más adelante, al profundizar sobre los vínculos, llegó la confesión más llamativa. “Cuando me enamoro soy muy intensa, lo doy todo, pero soy como una montaña rusa. El vínculo a veces no es tan sano al principio porque me saca de foco de otras cosas”, reconoció. Y remató, sin vueltas: “Por eso digo, prefiero no enamorarme en este momento”.

La frase no es casual. En los últimos años, Yoffe atravesó cambios importantes en su vida personal. Se divorció del senador Andrés Ojeda, apostó a la terapia y decidió rearmar sus prioridades. Hoy, asegura sentirse en paz y enfocada en sí misma.

“Mi corazón está muy bien en este momento”, había dicho recientemente en una nota con Sábado Show, dejando entrever que su presente no pasa necesariamente por estar en pareja.

Aunque se define como “muy enamoradiza”, admitió que ahora su energía está puesta en otro lado. “Estoy muy enamorada de mi trabajo”, contó entre risas, aunque deslizó que “alguna cosita que otra” aparece cada tanto, con un aprendizaje claro: “A veces te enamorás de la persona equivocada”.

La modelo y comunicadora Natalie Yoffe. Foto: Leonardo Maine

El foco laboral al que se refirió es real. Abogada de formación —aunque nunca ejerció—, decidió a los 38 años anotarse en la Facultad de Psicología para saldar una deuda personal. Hoy combina esa carrera con una agenda cargada: maneja su tienda de ropa Ring a Bell, participa en La previa de Gran Hermano, conduce Más que palabras, trabaja con marcas en sus redes, y además dirige Asertiva Play, donde también gestiona contenidos.

Lejos de las expectativas tradicionales, Yoffe asegura que no necesita una pareja para sentirse plena. Incluso, la maternidad dejó de ser una prioridad en su vida. "No me imaginaba a los 40 años no siendo madre de dos. Era muy cuadradita pero me deconstruí y hoy no me quita el sueño. Lo que más me sorprende es estar a esta edad sintiéndome en paz y plena", confesó en esa nota reciente con Sábado Show.

En otro tramo de la charla, la modelo y comunicadora aclaró que les podían dejar en YouTube comentarios sobre qué consideran que es el amor o contar si estaban en pareja o no. “Si hay algún candidato disponible”, lanzó, lo que desató la carcajada de sus compañeros y de las invitadas. “Es un programa para buscarte pareja”, bromeó Pablo Magno.