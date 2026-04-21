"Mi primer amor": Eunice Castro reveló la drástica decisión que tomó tras años de distancia y qué la impulsó

El amor de Eunice Castro por el baile no es nuevo. Ha contado en distintas entrevistas que a los seis años ya sabía que quería ser bailarina —aunque su madre primero la anotó en declamación—, y siempre destacó como uno de sus mayores logros haber egresado de la Escuela Nacional del Sodre. Aunque el destino la llevó a construir una sólida carrera en el modelaje, la danza clásica nunca dejó de ser su gran pasión.

Según recordó en una entrevista con Vamo Arriba (Canal 4), en sus inicios en el Sodre se presentó al certamen Estilo 90, lo ganó y eso le abrió las puertas para viajar a España con la agencia Elite. Vivió un par de años en Madrid y luego fue seleccionada para trabajar en París durante otro año. Al regresar a Montevideo volvió a audicionar para integrar el cuerpo de baile estable del Sodre, lo consiguió, pero nuevamente eligió el camino del modelaje.

“Fue parte del destino y lo que la vida te lleva. No me arrepiento porque hice una gran carrera de modelo. No volví a bailar clásico después de eso”, contó en el magazine de Canal 4.

La vida, sin embargo, la llevó de regreso a la pista 12 años más tarde. Su participación en Bailando por un sueño marcó un punto de inflexión: llegó tres años después del escándalo mediático con su exmarido, Jorge Rama, pero logró consolidarse por su talento y terminó quedándose cinco años en Argentina. En ese período hizo teatro en la calle Corrientes y fue parte de espectáculos como Varieté para María Elena, con Aníbal Pachano y producción de Gerardo Sofovich.

Pero esa exigencia también tuvo consecuencias físicas. En 2012 le detectaron una lesión importante en la espalda —cuatro hernias de disco y un desplazamiento del sacro—, producto de la danza profesional y una predisposición genética. Ese diagnóstico fue clave en su decisión de regresar a Uruguay.

En los últimos días, Eunice sorprendió al compartir una noticia muy especial vinculada: volvió al ballet. “Volví a mi primer amor”, escribió en redes sociales junto a imágenes en las que se la ve en una clase, con malla y zapatillas, y describió la experiencia como “volver al nido”.

Eunice Castro y Carlos Bernal en el "Bailando". n

El ballet, aseguró, fue su primera carrera profesional y el lugar donde aprendió disciplina, técnica y convicción, además de escuchar “cuerpo, mente y alma”. Contó que este regreso comenzó en febrero, después de muchos años alejada, y que implicó una reconexión profunda: “Hoy vuelvo distinta, pero mis pies y corazón recuerdan antes que yo, porque bailar es volver a mí”.

También fue contundente al hablar de ese espacio como su hábitat natural: “El salón de ballet fue una escuela de vida. Un día lo dejé, pero él nunca me soltó”.

El retorno no fue inmediato. Según relató, empezó a gestarse en 2020 gracias a la insistencia de un excompañero de la Escuela Nacional del Sodre, que la invitaba a su estudio. “Demoré bastante, pero tuvo la paciencia de esperar el momento. Muy de a poquito y con cuidado volví a calzarme las zapatillas”, contó, agradecida.

La publicación cerró con una reflexión que también fue una invitación a sus seguidores: “Entendí que algunos regresos no son nostalgia, son destino. ¿Ustedes tienen un lugar al que les gustaría volver y quizás no se animan? ¿Qué harían si volvieran a empezar hoy?”.