“No quiero que me sigan”: la experiencia que contó Laura Alonsopérez sobre la vigilancia para su casa y familia

La directora y bailarina Laura Alonsopérez, esposa del presidente Yamandú Orsi, compartió reflexiones sobre su presente personal y artístico en una entrevista en Ideas Cruzadas, de TV Ciudad. Allí, en diálogo con Ricardo Piñeyrúa, abordó los cambios en la dinámica familiar tras la asunción presidencial, dio su visión sobre la personalidad del mandatario y también tuvo una mirada crítica sobre los informativos televisivos.

Acompañada por la referente en danza Gabriela Figueroa, Alonsopérez hizo un repaso de su carrera artística y brindó su visión sobre la actualidad. También se refirió a los cambios de su nueva cotidianeidad familiar luego del 1 de marzo de 2025. “Pasamos a tener vigilancia en nuestra casa”, afirmó, al tiempo que relató situaciones vinculadas a los hijos mellizos del matrimonio presidencial.

En ese sentido, contó una anécdota reciente que refleja el impacto de la seguridad en la vida familiar. Mientras su hija manifestaba cierta incomodidad por sentirse seguida —“mamá, no quiero que me sigan”—, el varón, según relató, ha tomado la situación con humor e incluso ha logrado evadir en ocasiones el control. “El varón se les ha escapado, pero lo toma más como una broma”, comentó.

La artista señaló que intentó mediar en la situación trasladando el planteo de su hija a quienes corresponden, en busca de mayor sensibilidad ante la necesidad de privacidad.

En lo personal, Alonsopérez comentó que ha solicitado a la guardia que no la sigan. "Yo pedí que no me siguieran", dijo.

#IdeasCruzadas | ¿Qué es lo malo y lo bueno de que su esposo, Yamandú Orsi, sea presidente?



🗣️ “Pasamos a tener vigilancia; yo pedí que no me siguieran. Lo bueno es que confío mucho en él como ser humano; no creo que todos banquen el poder sin creérsela”, dijo Laura Alonsopérez pic.twitter.com/EDqSvb4J6N — TV Ciudad (@TVCIUDADuy) April 20, 2026

Por otro lado, Alonsopérez también reflexionó sobre el tratamiento informativo en los medios de comunicación televisivo. Cuestionó el predominio de noticias negativas y planteó la necesidad de incorporar contenidos más optimistas. “En el informativo tendría que haber una parte dedicada a dar buenas noticias”, sostuvo, al advertir sobre el impacto que la sobrecarga de información —y la dificultad para distinguir entre lo verdadero y lo falso— tiene en la vida cotidiana.

"He conocido personas que miran el informativo y trancan con llave enseguida la puerta de su casa", dijo.

Finalmente, se refirió a su visión sobre el poder y el rol de su esposo. “La peor droga que hay en el mundo es el poder”, afirmó, y agregó que no todas las personas están preparadas para ejercerlo sin perder el equilibrio. En ese marco, expresó su confianza en Orsi “como ser humano”, destacando la importancia de mantener los pies en la tierra frente a las responsabilidades del cargo.