Romance tras bambalinas: conductora de TV y actriz comenzó historia de amor con director teatral

El presente de Analaura Barreto transita entre la televisión, el streaming y el teatro, en una etapa de renovación profesional que atraviesa con entusiasmo. Tras su salida de Subrayado (Canal 10), donde realizaba una columna de espectáculos y carnaval, la comunicadora sumó nuevos desafíos: conduce el magazine El recreo en Canal 5 y protagoniza la segunda temporada de la comedia teatral Amor en terapia intensiva, con funciones en El Tinglado.

“Me sorprende para bien todo lo que está pasando. Fue difícil despedirme de Subrayado, pero sentía que tenía que dar ese paso. Hoy estoy muy agradecida por las oportunidades y la confianza”, señaló en una entrevista reciente en Sábado Show.

Además, Barreto se incorporó a la plataforma FIX, donde conduce Diarios del mundo todas las mañanas junto a Gerardo Pérez.

En paralelo, la comunicadora vive una nueva etapa en materia amorosa y que llega de la mano con su perfil de actriz teatral. Barreto comenzó una historia de amor con Ignacio "Nacho" Novo, el director y autor de la comedia Amor en terapia intensiva, que va por su segunda temporada y cuyo elenco integra Barreto.

“Con Nacho nos conocimos trabajando, en otra obra. En ese momento cada uno tenía su vida, era un vínculo de actriz y director, siempre con mucho respeto y admiración”, recordó. El reencuentro se dio en un contexto distinto: “Veníamos de situaciones personales complejas, de duelos y separaciones. Empezamos a charlar, a acompañarnos, y en un momento sentí que necesitaba compartir más tiempo con él”.

Analaura Barreto. Foto: Estefanía Leal.

Ese proceso dio lugar a una relación que define como profunda: “Nace esta semillita de una relación preciosa. Es algo hermoso que llega en un momento de madurez, donde uno valora todo desde otro lugar. Yo lo admiro muchísimo, no solo en lo profesional sino en lo humano. Aprendo mucho de él y encontré un compañero que me impulsa. Muchas veces le digo que confía más en mí de lo que yo misma confío. Eso me ayudó a animarme, a vencer miedos que vengo trabajando hace años”.

En lo laboral, la convivencia de roles se maneja con claridad: “En el teatro él es el director y yo la actriz. Tratamos de no mezclar, pero al mismo tiempo hay una confianza total. Yo digo que sí porque confío plenamente en su mirada”.

Además de Barreto, el elenco de Amor en terapia intensiva está integrado por Leticia Cohen, Seba González y Leonardo Franco, con funciones los viernes 21:00 horas en El Tinglado. Luego del éxito del año pasado, va por su segunda temporada.

Elenco de "Amor en terapia intensiva" y el director Nacho Novo (centro de la imagen).

“Mi personaje es una mujer que viene de una relación de más de 20 años, con una hija adolescente. Es algo que toca fibras personales y la hace muy movilizadora”. Sobre la experiencia de compartir proyectos, fue contundente: “No nos pesa, al contrario, lo disfrutamos. Es parte de nuestra vida cotidiana y lo vivimos como algo muy lindo”.

El año 2026 puede reservar nuevas sorpresas para Analaura Barreto, al menos en materia televisiva. Aunque prefiere no adelantar mayores detalles, una grata sorpresa se está preparando.

En un año marcado por cambios y nuevas oportunidades, Barreto resume su presente con una idea clara: “Hay que animarse, tener paciencia y confiar en el camino. A veces las cosas no llegan cuando uno quiere, pero terminan llegando”.