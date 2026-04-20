Analaura Barreto y Gerardo Pérez repasan el día a día del mundo entre títulares, historias y humor

La plataforma de streaming FIX estrenó en los últimos días Diarios del mundo, un ciclo matutino que se emite de lunes a viernes de 8:00 a 9:15 y que propone un recorrido informativo por titulares locales, nacionales e internacionales. Con la conducción de Analaura Barreto y Gerardo Pérez, el programa busca equilibrar el rigor informativo con un tono descontracturado, pensado para acompañar a la audiencia en el comienzo del día.

“Es un despertar descontracturado, actualizándose con lo que está pasando en el país y en el mundo”, explicó Barreto. “Con el profe hacemos un repaso de cómo ‘maneja el mundo’, recorriendo titulares de distintos diarios, desde lo nacional hasta lo internacional”.

El ciclo se apoya en la lógica del vivo, algo que la conductora valora especialmente: “El vivo tiene una magia particular, te mantiene atenta a todo lo que pueda pasar. Hay una adrenalina que no se compara con nada y que hace que cada programa sea distinto”.

Esa dinámica también se nutre del trabajo en equipo y de la tecnología aplicada al streaming. “Nos divertimos mucho con el equipo, que es súper joven y talentoso. Manejan herramientas increíbles, desde imágenes en tiempo real hasta recursos como inteligencia artificial que hacen el programa mucho más dinámico”, señaló.

Además, destacó el alcance global del formato: “Estamos saliendo por streaming y eso tiene una magia enorme, porque no sabés desde dónde te pueden estar mirando. Podés estar leyendo un titular y que alguien en otra parte del mundo esté conectado con eso”.

Para Pérez, “Diarios del mundo” representa un desafío novedoso dentro de una trayectoria construida entre la docencia, el deporte y la comunicación.

Analaura Barreto.

“El programa intenta hacer una mixtura entre informativo y entretenimiento. El foco está puesto en informar, pero también en acompañar al que se levanta y prende la pantalla”, explicó. “La idea es que uno se encuentre con lo que está pasando en el mundo de una forma accesible”.

El conductor y docente de historia detalló el recorrido que propone el ciclo: “Arrancamos con un repaso de noticias a nivel local, después extendemos la lupa a lo nacional y finalmente recorremos diarios del mundo. Visitamos África, Asia, Europa, tratando de hacerlo lo más ameno posible”.

En ese cruce de realidades, aparece uno de los aspectos que más le interesa desde su formación: “A veces son contextos muy lejanos, pero cuando los analizás encontrás similitudes increíbles. En la vida cotidiana hay puntos en común que sorprenden”.

Docente de historia, Pérez entiende los medios también como una herramienta pedagógica: “Siempre tuve la inquietud de conjugar la comunicación con la historia. Cuando podés hacerlo, se genera algo muy interesante, porque ayudás a contextualizar lo que pasa hoy”.

Su camino en los medios comenzó en el deporte, un ámbito que todavía forma parte de su actividad. “Arranqué en transmisiones de fútbol en radio. Era vestuarista, cubría el día a día de los equipos, y ahí fui aprendiendo el oficio”, recordó sus primeras experiencias en la 1010 AM.

Nota a Analaura Barreto, comunicadora uruguaya, en la Plaza Cagancha de Montevideo, ND 20240119, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Con el tiempo, esa experiencia se fue ampliando: “Después de un parate volví con columnas de historia y eso me permitió encontrar otro lugar en los medios. Fue como una escalerita que me llevó hasta acá”, comentó.

Sobre su presente, fue claro: “La docencia sigue siendo mi actividad principal, pero los medios han ido ocupando cada vez más espacio. Igual soy consciente de que no siempre depende de uno, hay mucha gente talentosa en la vuelta”. Pérez se desempeña también como adscripto en Secundaria.

Por su parte, el presente de Barreto combina televisión, streaming y teatro, en una etapa de renovación profesional que ella misma describe con entusiasmo. Luego de su salida de Subrayado (Canal 10) donde tenía una columna de espectáculos y carnaval, no ha parado de sumar nuevos desafíos. Conduce el magazine El recreo en Canal 5 y volvió con la segunda temporada de la comedia teatral Amor en terapia intensiva.

“Me sorprende para bien todo lo que está pasando. Fue difícil despedirme de Subrayado en Canal 10, pero sentía que tenía que dar el paso”, expresó. “Hoy estoy súper agradecida por las oportunidades y la confianza”.

Su desembarco en Diarios del mundo fue, según contó, inesperado: “Habíamos tenido conversaciones hacía un tiempo y cuando llegó la propuesta me encantó. Es algo distinto, que me saca de mi zona habitual”.

Ese cambio también implica un corrimiento en su rol: “No estamos opinando, estamos informando. Eso te obliga a estar más empapada de lo que pasa en política, economía y en distintas partes del mundo”.

