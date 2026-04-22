El “último regalo” de Luis Brandoni: la sorpresa póstuma con Robert De Niro y Guillermo Francella en dos series

Mientras sigue el impacto por la muerte de Luis Brandoni, una noticia trae algo de consuelo para sus seguidores. Mariano Cohn y Gastón Duprat —con quienes trabajó en Mi obra maestra, 4x4 y Nada— revelaron en una entrevista con El País de Madrid que el actor dejó trabajos grabados que funcionarán, de algún modo, como despedida en pantalla.

“Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que consideramos entre las mejores películas argentinas de todos los tiempos”, dijeron los cineastas. “Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos, en estos años en los que nos hicimos muy amigos”.

Entre esos trabajos aparece una participación especial en la cuarta y última temporada de El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella que se estrena el viernes 1° de mayo. “A Beto siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo. Escribimos juntos un papel redivertido: El Polaco, un menesteroso que vive en Barrancas de Belgrano con un perro que se llama Le Pera”, contaron.

“El personaje ya había tenido una participación en la primera temporada y vuelve en esta última, la cuarta”, agregaron. “Esta es una de las escenas más divertidas de toda la serie. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”.

En paralelo, confirmaron que Brandoni terminó de filmar la segunda temporada de Nada, la serie que protagonizó junto a Robert De Niro. “Se llamará Todo y también lo tendrá como protagonista junto a Majo Cabrera. Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción: nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”, señalaron.

Luis Brandoni y Robert De Niro en la serie "Nada". Foto: Disney+

A comienzos del año pasado, el propio Brandoni había anticipado el proyecto en una entrevista con el programa radial Agarrate Catalina. “Nos vamos a encontrar con Robert De Niro, porque en la segunda mitad del año vamos a filmar la segunda parte de Nada; serán unos cinco capítulos”, dijo entonces.

“Es posible que vayamos nosotros para Nueva York”, agregó el actor, que interpretaba al crítico gastronómico Manuel Tamayo Prats. Tal como contaron los directores, así fue. Sobre la serie, cerraron: “Los guiones estaban hechos a medida, como por un sastre. Queríamos homenajearlo. Lo merecía: era el último de una generación de artistas geniales en la Argentina”.