Revelan cómo fue el accidente doméstico que desencadenó la muerte de Luis Brandoni y cuál fue su última voluntad

Este lunes, en la Legislatura de Buenos Aires, se llevó a cabo el velatorio de Luis Brandoni, el actor que falleció a los 86 años tras nueve días internado por una caída que había sufrido en su casa. En el contexto de su último adiós, el productor Carlos Rottemberg, que trabajaba con él en la obra teatral ¿Quién es quién?, reveló los detalles que desencadenaron la tragedia.

"La familia siempre fue con la verdad. Fue un accidente doméstico el sábado 11 de abril en su casa. Se internó rápidamente. Se suponía que el hematoma se iba a reabsorber", le dijo a la prensa el empresario teatral, aclarando que no tuvo un ACV y señalando que Brandoni estuvo bien hasta el martes, pero el miércoles pasado todo comenzó a complicarse.

Según relató Rottemberg, ese fatídico día 11 no hubo función de ¿Quién es quién? porque la otra protagonista, Soledad Silveyra, tuvo un problema de salud (de hecho, no pudo viajar a Uruguay para participar de la avant premiere del documental El último viaje a China). Brandoni estaba sentado en su silla de escritorio, un típico asiento con rueditas, preparándose para ir a cenar con su pareja, Saula Benavente, con quien llevaba años de relación, pero sin convivir.

"Y se resbaló de la silla con tanta mala suerte que el golpe en la cabeza se produce contra el escritorio", dijo, "y a partir de ahí comenzó esta recorrida que lamentablemente terminó hoy con todos nosotros acá”.

Rottemberg insistió en que "a mitad de semana ocurrió un antes y un después" y que llegó un momento en que Brandoni no lo reconoció. Dijo que no se le brindó información a la prensa de lo que estaba ocurriendo por respeto al actor y a su familia.

También se develó que la última voluntad del protagonista de grandes clásicos del cine y la televisión argentija era tener un velatorio largo, porque consideraba que así eran los de antes, mientras que criticaba que los últimos a los que había asistido eran demasiado breves. “Él era chapado a la antigua. Decía que era de la época en que los velatorios tenían que ser largos. Entonces sus dos hijas, Florencia y Micaela, dijeron de ir con 12 horas porque si no las iba a matar”, comentó Rottemberg con humor, una de las señas particulares del actor.

Desde este martes, los restos de Luis Brandoni descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.