Luis Brandoni y el milagro de "La tregua": la obra de Benedetti que "nadie quería" y terminó haciendo historia

Luis Brandoni, uno de los actores argentinos más emblemáticos, falleció en las últimas horas a los 86 años y la noticia generó congoja en ambas orillas del Río de la Plata. El artista estaba internado en una clínica de Buenos Aires desde el sábado 11, cuando sufrió un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural.

Según informaron medios argentinos, su estado se fue deteriorando en los últimos días hasta su fallecimiento. “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, escribió Soledad Silveyra, su compañera en ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba Brandoni hasta hace muy poco.

Su filmografía es extensa e incluye varios éxitos, como Esperando la carroza, Mi obra maestra y La odisea de los giles. También protagonizó series como Nada, disponible en Disney+, que cuenta con la participación especial de Robert De Niro. Pero en su trayectoria también destaca La tregua, la adaptación de la novela de Mario Benedetti que dirigió Sergio Renán.

Estrenada en 1974, la adaptación del clásico del uruguayo marcó un hito en el cine de la región: fue la primera producción argentina en ser nominada al Oscar a mejor película extranjera y la segunda sudamericana en aspirar a ese premio.

La tregua sigue a Martín Santomé, interpretado por Héctor Alterio, un viudo cercano a la jubilación que encuentra un inesperado respiro emocional en su relación con Laura Avellaneda (Ana María Picchio). Brandoni formó parte de ese elenco que con los años sería considerado histórico e incluía a China Zorrilla, Norma Aleandro, Antonio Gasalla, Óscar Martínez y Marilina Ross.

Brandoni interpretaba a Esteban Santomé, el hijo mayor del protagonista, en una película que —como él mismo recordaba— estuvo lejos de ser un éxito asegurado. “No la querían estrenar”, le comentó a El País en 2018. “Terminó en cines de segunda categoría de la calle Lavalle porque al elenco no lo conocía nadie y terminó siendo el mayor elenco de la historia argentina”.

Héctor Alterio en "La Tregua". Foto: Captura "La Tregua".

“Además la veían tan dramática que a quién le iba a interesar. Y después hizo todo el camino que hizo”, agregó. Con el tiempo, aquella pequeña producción se convirtió en un clásico y en una de las películas más vistas de la historia del cine argentino. La tregua puede verse hoy en la plataforma Mubi y también circula en YouTube.

En esa misma entrevista, Brandoni evocaba el rodaje como un momento bisagra. “Fue una etapa muy particular en mi vida y en la profesión”, dijo. “Se dio la coincidencia de que yo había estado trabajando con Sergio (Renán) en las grandes novelas de la televisión y después se dio esto. Y un viernes terminé de filmar La Patagonia rebelde y el lunes empezó el rodaje de La tregua”.

En 2020, en diálogo con La Nación, Picchio aseguró que “absolutamente todos” los actores cobraron un ingreso “mínimo” y que filmaron en oficinas vacías de Aerolíneas Argentinas. Según recordó, “se estrenó un día de lluvia” y, al terminar la proyección, “la gente empezó a aplaudir estruendosamente”, una reacción que la desbordó de emoción.

Ana María Piccio y Héctor Alterio. Foto: "La Tregua".

En 2024, consultado por la agencia EFE a propósito del medio siglo del estreno, Brandoni reveló que solía colarse en las salas para ver la reacción del público. La recomendación, según recordaba, era simple: “Tenés que verla, no sabés cómo vas a llorar”.

Esta mañana, Óscar Martínez publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para despedirlo y recordó aquella experiencia compartida. “Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo”, escribió. “Fuimos hermanos en La tregua en el 74 y amigos en El cuento de las comadrejas hace pocos años”.

“Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no solo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz”, cerró.