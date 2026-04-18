Soledad Silveyra habló de la salud de Luis Brandoni a una semana de su internación: "Está todo pinchado, atado"

Hace pocas semanas se estrenó en Netflix la película Parque Lezama que protagoniza Luis Brandoni, quien en los últimos días debió ser ingresado en una sanatorio de Buenos Aires producto de un accidente doméstico.

En el marco del estreno del documental El último viaje a China, la actriz Soledad Silveyra habló de la salud de su compañero de elenco en la obra ¿Quién es quién? Al ser consultada si había hablado con él, Solita dijo: "No, no, porque está todo pinchado, atado. Pero estoy esperando noticias. La obra se levantó. Vamos a ver si Beto mejora y podemos volver en algún momento".

En una charla con La Nación, Silveyra también dijo que previo al accidente, veía muy mal al actor. "Sabía que esto iba a pasar, que en algún momento nos íbamos a pegar un susto bárbaro. Se cae bastante él... Nos caemos bastante los dos, en realidad, “somos el dúo dinamita” (risas). Esperando que mejore. Lo adoro a Beto", agregó.

Soledad Silveyra. Foto: Archivo. Foto: Captura de YouTube @telefe.

Además del comentario de la actriz, el viernes se dio a conocer el nuevo parte médico sobre la salud del actor que sufrió un accidente doméstico el pasado sábado y desde entonces se encuentra internado en el sanatorio Güemes.

"El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”, dice el comunicado.

Por lo pronto, este jueves, desde la cuenta oficial del teatro Multiteatro, se confirmó el levantamiento de la obra ¿Quién es quién? “hasta nuevo aviso”, y en las últimas horas se confirmó que será la obra El secreto, protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, la que tome su lugar en la sala.